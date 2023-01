Retiran en el Reino Unido publicidad del nuevo álbum de Demi Lovato

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 13 (EL UNIVERSAL).- Demi Lovato es otra de las personalidades que no deja de estar en medio de la polémica, pues recientemente trascendió que el poster de su nuevo álbum, "Holy Fvck", fue retirado de las vallas publicitarias de Reino Unido por posiblemente causar una "ofensa" a la comunidad cristiana.

En la "provocativa" imagen se observa a la estrella de Disney con un traje de latex rojo amarrada de su cuerpo con cinturones negros, mientras posa encima de una cruz.

Ante esto, los reguladores de publicidad tomaron acciones y quitaron los carteles que aparecieron en verano pasado.

La ASA, Universal Music Operation, informó que el contenido podría incomodar a los seguidores de la religión por la "sexualización" a la misma, inclusive el nombre del álbum también fue un factor para la decisión.

La imagen fue descrita como "atada con un atuendo de estilo bondage mientras estaba acostada sobre un colchón con forma de crucifijo, en una posición con las piernas atadas a un lado que recordaba a Cristo en la cruz".

Por tanto violaría el código, de acuerdo con la ASA.

Demi no se quedaría de brazos cruzados, ya que su equipo aseguro que no representaba una ofensa contra la comunidad.

De acuerdo con "PageSix", Asa advirtió al sello discográfico Polydor Records que el cartel no debe volver a aparecer. Hasta el momento se desconoce si Lovato reaccionó a la sanción por segunda vez. Cabe mencionar que el anuncio solo se mantuvo por tres días en el país.