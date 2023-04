Retirarán cargo a Alec Baldwin por tiroteo en set

SANTA FE, Nuevo México (AP) — Fiscales en Nuevo México planean retirar un cargo de homicidio involuntario contra Alec Baldwin por el tiroteo mortal de 2021 por el que falleció una directora de fotografía en el plató de la película de vaqueros "Rust", dijeron el jueves abogados de Baldwin.



"Estamos complacidos con la decisión de desestimar el caso contra Alec Baldwin y apoyamos una investigación adecuada sobre los hechos y circunstancias de este trágico accidente", dijeron en un comunicado los abogados de Baldwin, Luke Nikas y Alex Spiro.

Los fiscales no comentaron de inmediato sobre el caso. No estaba claro de momento si se podrían volver a presentar cargos.

Baldwin y la supervisora de armas de la película, Hannah Gutiérrez-Reed, fueron acusadas de homicidio involuntario por el tiroteo.

Baldwin apuntaba con un arma de fuego a la directora de fotografía Halyna Hutchins durante un ensayo cuando el arma se disparó, matando a Hutchins e hiriendo al director Joel Souza.

Baldwin ha dicho que el arma se disparó accidentalmente y que él no tiró del gatillo. Un informe forense del FBI encontró que el arma no se podría haber disparado a menos que se tirara del gatillo.

El caso contra Baldwin ha ido disminuyendo. Ya se había desestimado un cargo de armas que habría significado una sentencia mucho más severa, y la primera fiscal especial en el caso renunció.

No quedó claro de momento si también se retiraría el cargo contra Gutiérrez-Reed.

Los cargos contra Baldwin marcaron una caída impresionante para un actor de primera categoría cuya carrera de 40 años incluye el éxito de taquilla "The Hunt for Red October" ("La caza del Octubre Rojo") y un papel protagónico en la comedia "30 Rock", así como apariciones en "The Departed" ("Infiltrados") de Martin Scorsese y una adaptación cinematográfica de "Glengary Glen Ross" ("Glengarry Glen Ross: Éxito a cualquier precio") de David Mamet. En los últimos años, Baldwin fue conocido por su imitación del expresidente Donald Trump en "Saturday Night Live".

El coordinador de seguridad y asistente de dirección de "Rust", David Halls, no refutó en marzo una condena por manejo inseguro de un arma de fuego y una sentencia suspendida de seis meses de libertad condicional.