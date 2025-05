Conflicto familiar entre Poncho de Nigris y su madre

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La señora Leticia Guajardo, mamá de Poncho de Nigris, expresó, entre lágrimas, el dolor que le causa que su hijo le haya dejado de hablar, por los problemas más recientes que enfrentaron; conmovida, recuerda que siempre fue incondicional para él, por lo que le parece que el famoso está siendo muy injusto con ella.

Doña Lety, que se ha convertido en toda una influencer en redes, compartió ayer una serie de historias, a propósito de la Celebración del Día de las Madres, en el que no dejó de recordar la crisis familiar que atraviesa con su hijo Poncho.

Guajardo compartió que fue, alrededor de hace dos meses, que Poncho tomó la decisión de ya no hablarle, debido a que fue ella la que dio a conocer el motivo por el que su hijo se negó a organizarle una fiesta de XV años a Ivanna, su primogénita, lo que habría generado la inconformidad de Nigris.

Visiblemente afectada, la señora Lety rememoró que, desde muy chicos, hizo muchos sacrificios para que sus hijos; Antonio y Aldo, por lo que no le parecía justo que, ahora, Poncho, le diera la espalda.

"Que se te olvide todo lo que hizo por ti, desde chiquito, todo lo que hice por todos, que me la partí, estaba batallando económicamente y me puse a vender ropa, a vender joyería, me la partí porque no completábamos para tener una vida mejor, para que tuvieran unos tenis de marca, para que se vieran presentables, porque todo mundo tenía otra posición social y una quería que sus hijos no estuvieran sin nada y de nada sirvió", compartió.

La mamá de Poncho reveló que no es la primera vez que el famoso se aleja de ella; rememoró que, en el pasado, dejó de hablarle por un año y, en otra ocasión, por nueve meses, por lo que ahora no sabe cuánto tiempo podría pasar para que su hijo vuelva a comunicarse con ella.

"Poncho está muy mal, con su carácter de loco que trae, pero no se vale que te pongas así, yo nunca pensé que se iba a ponerse en su plan".

Así, reveló que, durante los años de juventud de Poncho, lo apoyó incondicionalmente, pues, de sus tres hijos, fue al que, en principio, le costó más trabajo realizarse y encontrar su camino para desarrollarse profesionalmente.

"Fue el más consentido, fue al que ayudé más, hasta los 35 años, los otros eran unos cracks, ganaban mucho y él no, yo siempre apoyándolo en todo, que no se le olvide, mortificada por todo, luego ya salió adelante con "Big Brother", más o menos le iba, pero yo siempre estuve preocupada por él, de estar al pendiente de él, de todo lo que necesitaba, pero ahorita ya no soy nadie importante en su vida, me siento muy deprimida, ayer lloré bastante porque Aldo me dijo: ´mamá, Poncho me habló y no va a ir ni nada´", precisó.