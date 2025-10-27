logo pulso
Revelada fecha tentativa de liberación de Diddy Combs de prisión

Por El Universal

Octubre 27, 2025 05:50 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Mientras el rapero Sean "Diddy" Combs agota los recursos legales para recuperar su libertad, la Oficina Federal de Prisiones de Estados Unidos ya estableció la fecha en que el rapero podría abandonar la cárcel.

El productor, que alguna vez fue uno de los nombres más poderosos del hip hop, se convirtió en el centro del escándalo cuando, en septiembre del 2024, fue detenido por delitos relacionados con tráfico sexual y extorsión, entre otros.

El caso concluyó hace unas semanas, con la sentencia de Combs a 50 meses de prisión por dos cargos de transporte para la prostitución.

Ahora, de acuerdo con información publicada por la revista People, la Oficina de Prisiones publicó la fecha de liberación de Combs: el 8 de mayo de 2028, es decir, dentro de 30 meses.

Los registros actualizados del sistema penitenciario federal sugieren una reducción en la sentencia por buena conducta, aunque, aclaran, todo está sujeto a cambios y a las decisiones administrativas.

Cabe destacar que el equipo legal del rapero inició el proceso de apelación hace tan solo unos días.

Desde su arresto, Combs permanece en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, aunque podría ser trasladado a otra instalación federal próximamente.

