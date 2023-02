Revelan cartel del Corona Capital Guadalajara

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 7 (EL UNIVERSAL).- Apenas va iniciando el 2023 y las sorpresas musicalmente hablando no han dejado de aparecer. Hace apenas unos días RBD anunció las fechas de su nueva gira, además Blackpink confirmó su próxima visita a México, causando gran euforia en las redes sociales.

La tarde de este martes las plataformas digitales se volvieron a encender, ahora por uno de los festivales más importantes de México, el Corona Capital, que dio a conocer su alineación oficial para la próxima edición de Guadalajara.

El cartel está encabezado por grandes bandas como Imagine Dragons, Interpol, The Chainsmokers, Charlie Puth, Regina Spektor, Pixies y Bloc Party; sin embargo, muchos de los usuarios no quedaron conformes y lanzaron fuertes críticas a los organizadores de este evento.

Y es que, para muchos este lineup, comparado con el que se presentó en la CDMX, dejó mucho que desear, empezando porque esperaban que una de las bandas más esperadas por los capitalinos, My Chemical Romance, también fuera convocada en el escenario tapatío.

"O sea que no hay MCR", "No hay MCR no me importa", "Que sorpresa, Interpol... otra vez. ¿Y MCR?", "Quedamos payasos al pensar que si iba a venir MCR", "¿Dónde está el wey que según tiene exclusivas de conciertos y preventas que aseguraba que MCR venía?", "Nos quedamos sin MCR", son sólo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Otra de las quejas es que muchos de los grupos ya han aparecido en otras ediciones, como el caso de Interpol, además de que la locación da mucho que desear.

A pesar de las críticas también hay muchos que sí se emocionaron al grado de, casi, asegurar su presencia los próximos 20 y 21 de mayo.

Para todos aquellos que quieran estar presentes en esta edición, la preventa para adquirir los boletos iniciará este 15 de febrero, a partir de las 14:00 horas; sin embargo, todavía no se ha dado a conocer el precio del abono por los dos días.

Como en otras ocasiones, se espera que la venta se lleve a cabo por fases y que éstas empiecen con precios accesibles para poco a poco, y conforme a la demanda, vayan aumentando.

Martes, 7 de febrero de 2023



