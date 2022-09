Revelan contrato que Yrma Lydya firmó con su expareja

A-AA+

El caso de la cantante Yrma Lydya mantiene diversos cuestionamientos sobre la relación que llevaba con sus exparejas, luego de que salieran a la luz declaraciones y documentos que la relacionan con Carlos de Jesús Quiñonez Armendáriz, un empresario con quien tenía un Contrato Mercantil.

De acuerdo con documentos obtenidos por el periodista Mario A. Salgado Becil, Carlos de Jesús Quiñonez interpuso una demanda para señalar que él tomó la decisión de separarse de Yrma Lydya, luego de que le fuera infiel y detectara que algunas de sus pertenencias fueron robadas por la cantante.

Las declaraciones emitidas en una demanda por parte de Quiñonez Armendáriz señalan que el empresario e Yrma Lydya firmaron un Contrato Mercantil en abril del 2018 para establecer las condiciones de la relación sentimental entre ambos.

"Los habitantes están de acuerdo con que podrán habitar bajo el mismo techo, en la misma habitación o habitaciones separadas, incluso habitar en distintos domicilios, sin que ello implique una ruptura o separación", establece la primera cláusula del contrato.

"Los contratantes se obligan a tratarse recíprocamente con respeto y cariño. De igual forma, se obligan a guardarse fidelidad y a privilegiar la relación de pareja, velando en todo momento por guardar comunicación y honestidad.", señala la segunda cláusula.

Otra de las estipulaciones que contenía el Contrato Mercantil era que "El contratante se obliga a cubrir los gastos de manutención de la contratante, quien gozará de una tarjeta de débito, de la cual podrá disponer mensualmente hasta la cantidad de $40,000.00 M.N. (cuarenta mil pesos 00/100, moneda nacional), los cuales serán proporcionados por el contratante".

En el contrato se establece que la relación tendría una temporalidad de tres años; no obstante, el empresario señaló en una denuncia que se percató de que Yrma Lydya le estaba siendo infiel, por lo que decidió dar por concluida la relación.

En el documento también refiere que tras terminar la relación con la cantante, Carlos de Jesús dejó de proporcionarle dinero y tarjetas bancarias, además de pedirle que abandonara el domicilio donde vivían.

Robo de relojes, ropa y joyas

Posteriormente, el empresario declaró que meses después de señalar lo anterior, buscó entre sus pertenencias un reloj de la marca Patek Philippe, el cual no localizó, así como otros artículos "entre ropa, relojes, joyas, dinero".

Quiñonez Armendáriz aseguró que al revisar las cámaras de vigilancia de su domicilio se dio cuenta que Yrma Lydya Gamboa sustrajo las pertenencias faltantes.

"Decido revisar las cámaras de videovigilancia de mi domicilio [...] y pude percatarme que la C. Yrma Lydya Gamboa Jiménez sustrajo de mi domicilio mis pertenencias sin mi consentimiento", señaló en su declaración.

El imputado enlistó los artículos que le hacían falta, los cuales son:

- 5 trajes Brioni con valor aproximado de 30 mil dólares americanos en total

- 20 pañuelos de vestir Brioni que en total suman mil 400 dólares

- 20 playeras de vestir Brioni de diversas marcas con valor total de mil 400 dólares

- 6 chamarras Brioni con un total de 30 mil dólares

- 5 suéteres Brioni que suman un total de 3 mil 750 dólares.