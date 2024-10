Trágica muerte de Liam Payne, exintegrante de One Direction

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 16 (EL UNIVERSAL).- Liam Payne, músico inglés, falleció a los 31 años de acuerdo con la policía local; el exintegrante de la popular banda One Direction cayó del tercer piso de un hotel en Palermo, Argentina.

Minutos después de la trágica noticia, centenares de directioners y seguidores de Payne se congregaron en silencio frente a la puerta del hotel Casa Sur en el barrio de Palermo, donde ocurrió el incidente y que era custodiado por una decena de policías.

A través de redes sociales miles de fanáticas de Argentina y del mundo se despiden de Liam Payne, dejando mensajes sobre él y la banda en la que estuvo.

Aunque no se ha oficializado el motivo por el cual murió Liam Payne, fuentes no oficiales señalan que se trató de un suicidio, tras haber tenido problemas con su exnovia por una infidelidad. Asimismo, versiones señalan que estaba en avanzado estado de ebriedad y drogado.

Cientos de fans en Argentina se movilizaron para realizar un homenaje frente al hotel. En el altar se pueden ver fotos de Liam en su época de One Direction, flores y velas.

"Gracias a esos familiares y amigos que siempre entendieron lo que significó One Direction en mi vida y ahora entienden como me siento", escribe Andrea Flores en Facebook, donde recibió comentarios de apoyo y otros donde compartían el sentimiento.

Páginas dedicadas a la boyband británica también se despiden de Liam: "No sé cómo escribir esto. Pero Liam, gracias por toda la felicidad que me diste, gracias por regalarme momentos inolvidables. Gracias por formar parte de mi vida durante tantos años. Siempre serás una de las partes más hermosas de toda mi vida, gracias por tu música. Gracias por ser mi lugar seguro. Tu sonrisa siempre estará presente en mi corazón", escribió la página I see us in black & White.

Sin duda, la muerte de este integrante dejó una herida en miles de personas alrededor del mundo.