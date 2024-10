Muere el comediante 'Kompa Yaso'

El comediante Eleazar del Valle, de 53 años, mejor conocido como Kompa Yaso, falleció tras estar casi una semana hospitalizado y en coma inducido. El comediante de humor negro formó parte del programa de espectáculos "Chisme No Like" y "Tengo talento, mucho talento"; sus problemas de salud comenzaron desde noviembre de 2022.

Del Valle era también actor de doblaje y estudió actuación y dirección en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En 2022 compartió con sus fans que estuvo delicado tras contagiarse de Covid-19, tuvo complicaciones pulmonares y sufrió una fuerte infección en el hígado y riñón, ahí comenzó el declive en su salud.

El 15 de octubre de 2024, la sobrina del humorista dijo al programa "De Primera Mano" que Kompa Yaso se encontraba intubado tras un evento cerebrovascular.

"Al parecer, tuvo un evento cerebrovascular. Ahorita está intubado y sedado. Estamos esperando que no haya daño cerebral. Sí, está en coma inducido. Tiene dos medicamentos que lo mantienen dormido, y estamos a la espera de que los vayan retirando para ver cómo despierta", expresó entonces.