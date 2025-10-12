logo pulso
Revelan llamada al 911 que reportó muerte de Diane Keaton

La llamada al 911 que alertó sobre la muerte de Diane Keaton ha generado controversia. TMZ revela detalles impactantes.

Por El Universal

Octubre 12, 2025 06:07 p.m.
A
Revelan llamada al 911 que reportó muerte de Diane Keaton

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 12 (EL UNIVERSAL).- "TMZ" tuvo acceso a la llamada que recibió el 911, la cual reportaba la muerte de una persona; se trataba de Diane Keaton. Sin embargo, su contenido ha causado indignación por la poca sensibilidad con que se habría dado a conocer el deceso, pues fue llamada como otra "persona caída".

El medio estadounidense fue uno de los primeros en dar a conocer el fallecimiento de la actriz, a sus 79 años.

La noticia de su deceso causó la sorpresa de todo su gremio, y la consternación de sus fans, pues no existía ningún indicio de que Keaton contara con alguna dificultad de salud.

Cuando habían transcurrido apenas unas horas del deceso, "TMZ" informó la hora aproximada (8:08 horas) en que la ambulancia arribó a la propiedad de la actriz, ubicada en Brentwood, California.

Pero, ahora, el medio publica pormenores de lo que se pudo escuchar en la llamada que daba aviso al 911 de que una persona había muerto, todavía antes de que se diera a conocer que se trataba de la actriz de "Annie Hall".

"Rescate 19, persona caída", es la forma en que se reportó que se requería una ambulancia y la asistencia de paramédicos para trasladar el cuerpo.

Hasta el momento, sigue sin darse a conocer, públicamente, el motivo del deceso de la actriz.

Sin embargo, "People" dio a conocer que una mujer, que se identificó como una amiga muy cercana a la actriz, informó a la revista acerca del presunto deterioro de salud de Diane, sólo unos meses antes de su muerte.

"Fue tan inesperado, especialmente para alguien con tanta fuerza y espíritu; (su deterioro) fue desgarrador para todos los que la amábamos", habría indicado la fuente.

En lo que respecta a la familia de la actriz, han pedido completa discreción en este momento de pérdida y sensibilidad.

SLP

El Universal

