SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

SLP lleva el Xantolo al Festival del Día de Muertos en Guanajuato

Revelan tráiler de Scream 7 con el regreso de Ghostface

Neve Campbell retoma su papel en Scream 7, que llegará a los cines en febrero

Por El Universal

Octubre 30, 2025 01:42 p.m.
Revelan tráiler de Scream 7 con el regreso de Ghostface

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Regresa a cines una de las icónicas sagas que ha marcado generaciones, dando una nueva terrorífica y fascinante entrega: "Scream 7".

Scream es una de las sagas más populares a nivel mundial cumpliendo casi las tres décadas.

Es por ello, que este nuevo tráiler ha puesto a todos en suspenso y deseando ver el regreso de uno de los icónicos personajes que le ha dado esa esencia durante años.

Lanzan primer tráiler de Ghostface y revelan fecha de estreno

A través de la cuenta oficial de Scream, en X, se mostró al público el nuevo tráiler de la séptima entrega, la cual se estrenará el 27 de febrero del próximo año.

En este tráiler se mostró el regreso del icónico personaje Sydney Prescott protagonizado por Neve Campbell, quien fue la primera joven final girl en haber sobrevivido cinco veces los asesinos Ghostface quienes se obsesionaron con matarla sin éxito.

A lo largo de la saga, Sydney Prescott se ha transformado en la defensora de las víctimas tras su larga supervivencia contra Ghostface, lo que la ha convertido en una experta en combatirlos.

Esta vez, Sydney Prescott, tras mudarse a una nueva ciudad, sigue siendo el objetivo principal, en el que su pacífica vida se corrompe tras recibir una llamada de su antiguo enemigo con una voz familiar que le dice "Hola, Sydney".

Pero no solo ella estará en riesgo, sino que el asesino tiene otra víctima a quien atacar, y se trata de su hija Tatum Evans-Prescott protagonizada por Isabel May, donde los dos se verán envueltos en una desafiante aventura con mucha sangre, violencia y ansiedad.

Finalmente, la producción de Scream 7 asignó la dirección de la película al guionista original Kevin Williamson, donde se comprometen a darle un cierre digno a la historia de Prescott.

El elenco de esta nueva entrega cinematográfica será:

Neve Campbell

Courteney Cox

Isabel May

Jasmin Savoy Brown

Mason Gooding

Anna Camp

Joel McHale

Mckenna Grace

Michelle Randolph

Jimmy Tatro

Asa Germann

Celeste O'Connor

Sam Rechner

Ethan Embry

Timothy Simons

Mark Consuelos

David Arquette

Scott Foley

Scott Allen Frederick

Matthew Lillard

Amy Louise Pemberton

Victor Turpin

Cyle Winters.

Neve Campbell retoma su papel en Scream 7, que llegará a los cines en febrero

