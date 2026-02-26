logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Fotogalería

En 2025, se redujeron los homicidios en la Entidad

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

Revocan libertad condicional de Shia LaBeouf

El actor fue arrestado por agresión y uso de insultos homofóbicos durante una fiesta en Nueva Orleans.

Por El Universal

Febrero 26, 2026 05:12 p.m.
A
Revocan libertad condicional de Shia LaBeouf

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).-Lo que comenzó como una

tarde de fiesta
en Nueva Orleans

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


, terminó en un severo últimatum legal para Shia LaBeouf.
El actor se convirtió en noticia el pasado 17 de febrero, cuando fue arrestado, en un bar, durante las celebraciones del Mardi Gras, cuando atacó verbalmente a unas personas y golpeó a un mesero, fracturándole la nariz.
LaBeouf fue detenido por dos cargos de agresión menor, aunque, horas más tarde, puesto en libertad incondicional. Sin embargo, la mañana de este jueves, el protagonista de "Transformers" compareció ante el tribunal, donde su caso dio un drástico giro.
De acuerdo con información publicada por la revista "People", la jueza Simone Levine, no sólo revocó la libertad de Shia tras revelarse que usó insultos homofóbicos en el altercado.
Además, Levine le impuso varias medidas al actor que incluyen, el pago de 100 mil dólares de fianza, completa un tratamiento por abuso de sustancias y someterse, periódicamente, a pruebas de detección de drogas.
Según el medio estadounidense, LaBeouf pagó la multa luego de concluir su audiencia y aceptó cada una de las condiciones para mantener su libertad.
La próxima audiencia está programada para el 19 de marzo, pero tanto él como sus representantes se han negado a dar declaraciones públicas.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Revocan libertad condicional de Shia LaBeouf
Revocan libertad condicional de Shia LaBeouf

Revocan libertad condicional de Shia LaBeouf

SLP

El Universal

El actor fue arrestado por agresión y uso de insultos homofóbicos durante una fiesta en Nueva Orleans.

Sandra Echeverría denuncia que fue defraudada por empresa
Sandra Echeverría denuncia que fue defraudada por empresa

Sandra Echeverría denuncia que fue defraudada por empresa

SLP

El Universal

La actriz y su esposo revelan que Metaxchange Capital retiene más de 2 mil millones de pesos de clientes.

Usuarios crean cortos animados sobre la historia del mono Punch en Japón
Usuarios crean cortos animados sobre la historia del mono Punch en Japón

Usuarios crean cortos animados sobre la historia del mono Punch en Japón

SLP

El Universal

Las redes sociales muestran emociones divididas entre apoyo y cuestionamientos éticos sobre el caso Punch.

Los Rolling Stones niegan canción para documental de Melania Trump
Los Rolling Stones niegan canción para documental de Melania Trump

Los Rolling Stones niegan canción para documental de Melania Trump

SLP

El Universal

Rolling Stones aclaran que no participaron en negociaciones para el uso de su canción.