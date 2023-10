Ricky Martin regresa a la CDMX con concierto sinfónico

México es uno de los países que más significado tiene en la vida de

, uno de los artistas más influyentes de habla hispana, no sólo porque durante un tiempo radicó en la Ciudad de México, también porque ha sido una plataforma importantísima en su carrera, incluso, varios de sus proyectos se han realizado en tierras aztecas.Ahora, el intérprete de "María", vuelve a demostrar que su vínculo con nuestro país continúa presente y, tal vez, hasta más fuerte que nunca al incluirlo como parte de su nueva gira en la que presenta un concepto totalmente diferente al que tiene acostumbrados a sus fans, ahora en sinfónico.El recorrido del boricua por México inició el pasado 16 de septiembre en Cancún, con un concierto en el que conquistó al público gracias a las diferentes versiones de sus hits más grandes. Ahora, Martin está listo para su próxima parada, la Arena Ciudad de México este miércoles.Pero, el regreso del cantante a la capital viene acompañado de una gran sorpresa, y es que ocurrirá en medio del lanzamiento de su nueva colaboración con Christian Nodal, con quien reversión el tema "Fuego de noche, nieve de día".En cuanto al concierto, que será en el mismo recinto en el que Luis Miguel se presentará el próximo mes de noviembre, esto es todo lo que tienes que saber para que puedas disfrutar de esta experiencia.De acuerdo con lo programado, se espera que Martin aparezca en el escenario de la Arena Ciudad de México en punto de las 21:00 horas de este miércoles 20. Aunque se desconoce si habrá algún invitado musical previo al show.Aunque no es tan céntrico como otros recintos, sí es uno de los de mayor capacidad, ya que puede albergar a poco más de 22 mil personas. Lo que la gran mayoría de los asistentes suelen llegar en automóvil o motocicleta, ya que el estacionamiento es totalmente gratuito.Sin embargo, también hay quienes prefieren usar otros tipos de transporte para poder disfrutar del evento sin ninguna preocupación. Cabe destacar que la Arena está muy bien conectada con el transporte público y cuenta con tres vías alternas para llegar.La primera de ellas es por metro, quienes decidan utilizar esta vía tendrán que llegar a la estación Ferrería/ Arena CDMX, ubicada dentro de la línea 6. Desde ahí es necesario caminar alrededor de 10 minutos hasta la entrada del lugar.La segunda opción es llegar en Metrobus. Para ello es necesario abordar la línea 6 de este transporte hasta la estación Tecnoparque, muy cerca de la UAM Azcapotzalco, y desde ahí caminar unos cuantos minutos hasta el recinto.La última, aunque con un costo más elevado que los anteriores, es el Tren Suburbano. Para llegar es necesario bajarse en la estación Fortuna y a partir de ahí caminar cerca de 15 minutos.Como en todos los eventos de este tipo, la seguridad del público y del artista es lo más importantes; es por ello que existe un listado de algunos objetos que no pueden ser ingresados por ninguno de los asistentes, por ejemplo:ArmasBotellasObjetos que puedan contener líquidos, sólidos u otrosCámaras profesionales y semiprofesionalesCámaras de vídeoGrabadoras de audioParaguas.