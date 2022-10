Ricky Martin reveló dos trucos para lucir increíble a los 50 años

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 29 (EL UNIVERSAL).- Ricky Martin sigue concentrado en sus proyectos laborales y en sus próximas presentaciones, de las cuales se ha difundido el concierto sinfónico que ofrecerá en la ciudad de Buenos Aires en Argentina, el próximo 28 de noviembre. Pero también, el artista lidia con la denuncia por agresión sexual de parte de su sobrino Dennis Sánchez Martin.

El joven familiar del cantante puertorriqueño lo denunció a principios de septiembre y el artista presentó una demanda millonaria por cargos de extorsión y difamación. El conflicto siguió con la hermana del intérprete de "Pégate", quien desmintió recientemente las acusaciones de su propio hijo y entregó unas pruebas de mensaje de texto del joven.

Lo cierto es que a pesar de estar estas últimas semanas en el ojo de la tormenta y en el medio de un conflicto por su sobrino, Ricky Martin sigue ocupándose de su bienestar físico y emocional, y es a través de sus redes sociales, donde decide de vez en cuando compartir cómo hace para lucir radiante a sus 50 años de edad.

Una de las características del actor siempre ha sido su luminosidad en la piel y, por supuesto, su bronceado caribeño. Al respecto de este aspecto físico, Enrique Martín Morales ha mencionado que ama la playa y la piscina, y recostarse al sol en los días de verano. Pero también es fundamental dentro de su estilo de vida, la alimentación y los suplementos. Según información recogida por la revista GQ México, el ganador de tres Billboard Music Awards nunca se olvida de llevar el bote de proteína cuando viaja.

Al respecto de su manera de consumirla, mencionó: "Lleno la batidora de frutos rojos que pueda, como frutillas, cereza y le pongo mi proteína". Pero también habló de su segundo truco para lucir radiante: "Soy bastante vegetariano así que intento consumir proteína que no sea de tipo animal". En cuanto a su constancia de llevar siempre este elemento en sus viajes, confesó: "No tengo opción, me lo tengo que llevar, esto no es carry on friendly, así que a veces cumple la función de almohada".