Rihanna presenta a Rocki Irish con ropa Dior en portada
Jonathan Anderson, director creativo de Dior, diseñó un pañal exclusivo para Rocki Irish, hija menor de Rihanna.
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}CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-Rihanna y su hija menor
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, la pequeña Rocki Irish, se convirtieron en la portada de la revista "W", hecho que ha desatado la fascinación de sus fans pues, si bien, la cantante compartió una fotografía de la menor, cuando esta nació, se trata de las primeras imágenes que comparte de su tercera hija, desde ese entonces.
El número se titula "Rihanna and baby Rocky" ("Rihanna y bebé Rocky") y en la portada se puede apreciar que "Rih" y su bebé, de apenas seis meses, portan prendas de alta costura; se reporta que Rocky Irish usó un pañal de la marca Dior.
No es la primera vez que la intérprete de "Umbrella" viste a sus hijos con ropa de lujo, en el pasado, Jonathan Anderson, director creativo de Dior, ya había deseñado algunas piezas para sus dos hijos mayores, RZA Athelston y Riot Rose, de tres y dos años, respectivamente.
De hecho, Anderson expresó que fue la propia Rihanna quien le solicitó que diseñara el pañal y él creó la prenda sin chistar, debido a que, por experiencia, sabe que, lo que la cantante visualiza, al poco tiempo, se convierte en tendencia de forma indiscutible.
"El pañal de alta costura es, sin duda, una novedad para Dior; cuando Rihanna pide algo, ya se anticipa a las tendencias, piensa de forma innovadora, cuando tiene una idea, siempre confío en el proceso, confío plenamente en ella en todo lo que considera correcto", dijo a "W".
La reacción de sus seguidores serpentea entre la fascinación y el enternecimiento, pues no dejan pasar de vista que "Rih", además de ser una de las cantantes más prolíficas de la música contemporánea, también es un referente de moda, que está legando su gusto por la alta costura a la pequeña Rocki Irish.
"¿Qué es mejor que una chica de portada?, dos chicas de portada".
"Un ícono y su mini yo".
"Dos impresionantes".
"Está es la bebé más linda, Dios mío".
"¡Awww! Qué preciosa y tierna... ¡mira esos cachetes!".
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