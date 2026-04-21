Rihanna presenta a Rocki Irish con ropa Dior en portada

}CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).-

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, la pequeña Rocki Irish, se convirtieron en la portada de la revista "W", hecho que ha desatado la fascinación de sus fans pues, si bien, la cantante compartió una fotografía de la menor, cuando esta nació, se trata de las primeras imágenes que comparte de su tercera hija, desde ese entonces.El número se titula "and baby Rocky" ("y bebé Rocky") y en la portada se puede apreciar que "Rih" y su bebé, de apenas seis meses, portan prendas de; se reporta que Rocky Irish usó un pañal de la marcaNo es la primera vez que la intérprete de "Umbrella" viste a sus hijos con ropa de lujo, en el pasado,, director creativo de, ya había deseñado algunas piezas para sus dos, RZA Athelston y Riot Rose, de tres y dos años, respectivamente.De hecho,expresó que fue la propiaquien le solicitó que diseñara el pañal y él creó la prenda sin chistar, debido a que, por experiencia, sabe que, lo que la cantante visualiza, al poco tiempo, se convierte en tendencia de forma indiscutible."El pañal dees, sin duda, una novedad para; cuandopide algo, ya se anticipa a las tendencias, piensa de forma innovadora, cuando tiene una idea, siempre confío en el proceso,en ella en todo lo que considera correcto", dijo a "W".La reacción de susserpentea entre la fascinación y el enternecimiento, pues no dejan pasar de vista que "Rih", además de ser una de las cantantes más prolíficas de la música contemporánea, también es un, que está legando su gusto por laa la pequeña Rocki Irish."¿Qué es mejor que una chica de portada?, dos chicas de portada"."Uny su"."."Está es la, Dios mío"."¡Awww! Qué... ¡mira esos!".