Rihanna se convierte en madre por segunda vez

Rihanna y ASAP Rocky se han convertido en padres por segunda ocasión, según reporta el medio Media Take Out, la pareja habría tenido una niña, quien llegó un año después del nacimiento del primer hijo de la pareja RZA.

Según lo reportado por el medio estadounidense, la bebé habría nacido el 9 de agosto. Su primer hijo nació el 12 de mayo de 2022.

Tras siete años alejada de los escenarios, Rihanna regresó por la puerta grande con un espectacular concierto en el Super Bowl LVII el pasado mes de febrero, donde además de repasar sus grandes éxitos sorprendió a sus seguidores al revelar su segundo embarazo.

Previo al evento deportivo, la cantante explicó que fue precisamente la maternidad la que le dio fuerzas para aceptar el reto de ser la estrella invitada del descanso de la final de la NFL, un espectáculo incluso más popular que el propio partido.

"Cuando te conviertes en madre, algo pasa que sientes que puedes hacer cualquier cosa", dijo en una rueda de prensa en la que estuvo sentada y no se pudo apreciar que volviera a estar embarazada.

Hace tres semanas, Rihanna compartió en las redes sociales de su marca de lencería, un video en el que modeló algunas piezas y lució su segundo embarazo en todo su esplendor.