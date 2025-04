Aranceles: Celebra gobierno de México "trato preferencial" de EU

Marcelo Ebrard, titular de la Secretaría de Economía (SE), declaró que se entró a un "nuevo sistema comercial", después de que el mandatario estadounidense Donald Trump anunció este miércoles 2 de abril, aranceles recíprocos para todos los países del mundo y que fueron librados por México y Canadá; destacó que "el Tratado se mantiene".

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves en Palacio Nacional, Ebrard aseguró que la estrategia de la Mandataria "está funcionando" porque tenemos "un trato preferencial". México permanecerá exento, subrayó.

Con ayuda de un mapa en el Salón de Tesorería, Ebrard expuso que el único caso que no se aplicaron tarifas es el que tiene que ver con el T-MEC: "El reto es que en ese nuevo sistema comercial, la estrategia que ha definido la Presidenta fue que México tiene que lograr un trato preferencial; quiere decir que tengas mejores condiciones para competir (...).

"Esa es la ruta, lo que ha venido construyendo la Presidenta. Entonces yo diría, en primer lugar: Esa estrategia de la presidenta Sheinbaum funcionó, está funcionando porque hoy sí tenemos un trato preferencial y ahí está en lo que son tarifas recíprocas", mencionó el secretario de Economía.

"Es un gran logro, desde el punto de vista de que cuando empezó esto, hace muy poco, no iba a haber ninguna excepción", añadió.

Al exponer los países que tienen Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y que fueron afectados con las tarifas, Marcelo Ebrard insistió en "que funciona la estrategia" del Gobierno de México y el Tratado se mantiene.

"El Tratado se mantiene, ese es un logro mayor, no lo demos por sentado porque en un nuevo orden comercial, fundado en tarifas, es muy difícil que sobreviva un Tratado de Libre Comercio", resaltó.

- "Esto no termina": Ebrard

Destacó que se protegen más de 10 millones de empleos directamente y "esto no termina", aunque sigue el diálogo permanente con Estados Unidos.

Apuntó que sectores clave como agroalimentario, manufacturas electrónicas, eléctricas, químicas, vestido y calzado, dispositivos médicos y farmacéuticos, y maquinaria y equipo, evitaron las tarifas.

"Esto todavía no termina, este es un capítulo, pero no ha terminado", dijo al señalar que siguen las negociaciones sobre la industria automotriz y autopartes.

- ¿Qué sigue?

El titular de la SE señaló que se trabajará en los 40 días próximos para lograr las mejores condiciones de entre todos los países del mundo en materia de industria automotriz, "lo mismo para acero y aluminio".

Tenemos por delante lograr mejores condiciones con las tarifas globales, aplicadas a todos los países del mundo, declaró.

"Esta es la realidad de la que estamos, vamos a consolidar esta posición. Nuestra Presidenta está manejando una estrategia que tiene muchos temas al mismo tiempo para lograr estos resultados, y maximizar las ventajas comparativas de México. Esto ya es hoy una ventaja muy importante porque hace que sea mejor hacer aquí las cosas que en otras partes del mundo", dijo.

Ante las preocupaciones que había de si iba a sobrevivir el Tratado "a este nuevo orden comercial", el secretario de Economía dijo: "Pues sí sobrevivió".

Ebrard indicó que ahora se puede hablar de revisar el Tratado "y trataremos de mejorar las mejores condiciones posibles para nuestro país".

"Lo que sigue es iniciar la revisión prevista para el Tratado", dijo.

¿Qué porcentaje de las exportaciones están fuera?", se le preguntó.

"El punto base, cuando se inicia toda esta discusión, es que bajo nación más favorecida, más o menos estaba a la mitad y Tratado de Libre Comercio estaba a la mitad. Hoy en día debemos estar, más o menos, cerca de 85%, quizá un poco más, pero eso lo voy a poder confirmar en detalle y con precisión unas semanas más", mencionó.

En el peor de los casos, hay ventaja de cercanía: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum confió en que en el "peor de los casos" permanecerán los aranceles a la industria automotriz por parte de Estados Unidos. Explicó que México podría alcanzar una condición preferencial por la integración de las empresas automotrices que hay entre ambos países, además que se tiene la ventaja de estar cerca de ese país.

En conferencia de prensa, la mandataria federal señaló que su gobierno mantiene diálogo con las empresas automotrices, con quienes se busca no solamente que se mantengan sus plantas y todos los empleos que tienen en México, sino que se incrementen, y "hay posibilidades de hacerlo".

"Supongamos que en el peor, peor, peor, peor de los casos se quedará la tarifa, ¿qué ventaja competitiva tiene México? La cercanía, incluso en el peor de los casos.

"Nosotros creemos que todavía podemos alcanzar mejores condiciones, una condición preferencial por la integración de las empresas automotrices que hay entre México y Estados Unidos, sea que el capital originario de estas empresas es estadounidense o alemán, japonés, surcoreano, o de alguna otra nacionalidad. Entonces, dentro de todo este esquema con sus dificultades, de todas maneras, hay una situación preferencial para México, incluso así como estamos en la industria automotriz, pero creemos que podemos tener todavía mejores condiciones", dijo.

Enojados, porque EU no impuso aranceles a México: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que hay sectores de la oposición que están muy enojados porque el gobierno de Estados Unidos no impuso ayer aranceles recíprocos a México, y afirmó que le apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que a estos sectores opositores no les interesa México sino regresar por sus fueros.

"Ayer - no voy a decir nombres- pero habían unos muy enojados, porque lo que ellos quieren es que le vaya mal a México, le apuestan a la derrota del modelo de la Cuarta Transformación. Y ¿cómo apuestan a eso? Ellos hubieran querido que para México hubiera habido más aranceles.

"Estaban enojadísimos de decir '¿Por qué no le pusieron aranceles a México?' Porque querían demostrar que nosotros, pues no tenemos la conducción del país, o que estamos haciendo mal nuestro trabajo. En ese sentido no les interesa México les interesa regresar por sus fueros", señaló.

En ese sentido, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que eso no ocurrirá porque, dijo, el pueblo de México es muy consciente.

"Pero, segundo, más allá de lo que ellos digan, nosotros estamos trabajando todos los días por el bien del pueblo de México, por el bienestar del pueblo de México y lo dijimos varias veces aquí lo hemos dicho: la integración económica con Estados Unidos es muy grande porque así se ha construido a lo largo, por lo menos de los últimos 30 años, por lo menos, porque antes también había, aunque de una manera distinta", dijo.