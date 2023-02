Rihanna y la importancia de la representación en el Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 9 (EL UNIVERSAL).- Rihanna dio a conocer en una conferencia de prensa que en el show de medio tiempo para el Super Bowl, intentará destacar su origen así como su trayectoria musical.

En un spot para Apple, destacó sus raíces y cómo logró cumplir sus sueños a pesar de las dificultades que la rodeaban.

"Toda mi vida se formó en este mismo camino, yo sólo era una niña de una pequeña isla, que volaba cometas en un cementerio, pero sueños gigantezcos", describe al final del video.

Los fanáticos de la artista y el público en general, ansían ver el espectáculo que ofrecerá en la final de la NFL en la que se disputarán por el campeonato los Philadelphia Eagles y los Kansas City Chiefs en el State Farm Stadium, ubicado en Glendale, Arizona.

Es importante mencionar que a pesar de los escándalos y dificultades que la han rodeado como la violencia que sufrió por parte de Chris Brown, hoy en día es considerada como una de las artistas más influyentes a nivel mundial.

¿Cuál es el origen de Rihanna?

Esta representativa presentación tendrá lugar el 12 de febrero aproximadamente a las 18:45 horas y sin duda será épica, pues también es considerada como la reaparición de Rihanna en los escenarios.

Robyn Rihanna Fenty, quien también ha incursionado en el mundo del maquillaje con su marca "Fenty Beauty", nació el 20 de febrero de 1988 en Barbados, que está situado en un archipiélago del mar Caribe.

Según la revista, Rolling Stone, es considerada como una de las artistas más influyentes del mundo y ocupa el puesto 68 de "Los 200 mejores cantantes de todos los tiempos".

La cantante creció en la Parroquia de Saint Michael en Bridgetown, Barbados y solía vender ropa en la calle, además desde muy pequeña enfrentaba los abusos domésticos que su padre cometía en contra de su madre.

En diversas ocasiones ha contado como Ronald Fenty, tenía problemas con el alcohol y las drogas.

No hace más de cinco años, lo demandó por fraude y falsa propaganda; en el 2017, Ronald, creó una empresa con la que hacía negocios en nombre de la artista, según datos de la revista Marie Claire.

Rihanna cantó para el rapero Jay Z en una audición y en el año 2005 publicaron el primer álbum de la artista "Music of the Sun", debutó en el número diez en el Billboard 200 y recibió una certificación de oro por la Asociación de la industria discográfica de Estados Unidos (RIAA por sus siglas en inglés).

Asimismo, la canción "Pon de Replay" le dio fama a nivel internacional y a partir de ahí, la artista tuvo múltiples éxitos.

El año pasado dio a luz a su primer hijo, quien es fruto de su romance con el rapero estadounidense, ASAP Rocky.