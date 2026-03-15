Ring Royale en Monterrey: Adame y Trejo protagonizan pelea histórica

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- La

será sede de

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, un evento impulsado por el influencer, que reunirá a varias personalidades de internet e influencers que subirán al cuadrilátero para protagonizar una cartelera que ha generado gran conversación en redes sociales.Entre los combates más esperados destaca el enfrentamiento entre, una rivalidad que lleva años alimentándose con declaraciones públicas, polémicas y retos.-----deAdemás del combate entre Adame y Trejo, la función contará con varios enfrentamientos protagonizados por celebridades de redes sociales yEntre los combates anunciados destacan:Alberto del Río "El Patrón" vs Chuy AlmadaAbelito vs Bull TerrieRonny vs YoikerLa Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine.-----¿Cómo comenzó la rivalidad entreEl conflicto entre Alfredo y Carlos se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron enpara debatir temas relacionados conDurante esas apariciones televisivas, Adame cuestionó públicamente la veracidad de los relatos presentados en el libro "Cañitas", obra que dio notoriedad mediática a Trejo. Ante ello, las discusiones se intensificaron con el tiempo y derivaron en una serie de confrontaciones públicas.En una ocasión, Trejo llegó a calificar al actor como "mitómano", mientras que Adame respondió con constantes retos para resolver el conflicto en un ring.Cabe recalcar que, uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2019, durante una conferencia de prensa en la que ambos promocionaban una posible pelea. En ese evento, Trejo lanzó una botella contra Adame, provocándole una herida debajo de la ceja.Desde entonces, la rivalidad se mantuvo activa a través de declaraciones en medios y plataformas digitales; por lo que ahora, con, el enfrentamiento finalmente podría concretarse sobre el cuadrilátero.