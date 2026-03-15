Ring Royale en Monterrey: Adame y Trejo protagonizan pelea histórica
La rivalidad entre Adame y Trejo, con años de polémicas, llegará al ring en marzo de 2026.
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CIUDAD DE MÉXICO, marzo 15 (EL UNIVERSAL).- LaArena Monterrey será sede de Ring Royale
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, un evento impulsado por el influencer Poncho de Nigris, que reunirá a varias personalidades de internet e influencers que subirán al cuadrilátero para protagonizar una cartelera que ha generado gran conversación en redes sociales.
Entre los combates más esperados destaca el enfrentamiento entre Alfredo Adame y Carlos Trejo, una rivalidad que lleva años alimentándose con declaraciones públicas, polémicas y retos.
-----Cartelera completa de Ring Royale
Además del combate entre Adame y Trejo, la función contará con varios enfrentamientos protagonizados por celebridades de redes sociales y figuras del espectáculo.
Entre los combates anunciados destacan:
Karely Ruiz vs Marcela Mistral
Aldo de Nigris vs Nicola Porcella
Alberto del Río "El Patrón" vs Chuy Almada
Abelito vs Bull Terrie
Ronny vs Yoiker
La Kyliezz y Georgiana vs Alexis Mvgler y Velvetine.
-----¿Cómo comenzó la rivalidad entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?
El conflicto entre Alfredo y Carlos se remonta a principios de los años 2000, cuando ambos coincidieron en programas de televisión para debatir temas relacionados con fenómenos paranormales.
Durante esas apariciones televisivas, Adame cuestionó públicamente la veracidad de los relatos presentados en el libro "Cañitas", obra que dio notoriedad mediática a Trejo. Ante ello, las discusiones se intensificaron con el tiempo y derivaron en una serie de confrontaciones públicas.
En una ocasión, Trejo llegó a calificar al actor como "mitómano", mientras que Adame respondió con constantes retos para resolver el conflicto en un ring.
Cabe recalcar que, uno de los episodios más polémicos ocurrió en 2019, durante una conferencia de prensa en la que ambos promocionaban una posible pelea. En ese evento, Trejo lanzó una botella contra Adame, provocándole una herida debajo de la ceja.
Desde entonces, la rivalidad se mantuvo activa a través de declaraciones en medios y plataformas digitales; por lo que ahora, con Ring Royale, el enfrentamiento finalmente podría concretarse sobre el cuadrilátero.
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