Rob Reiner discutió con su hijo horas antes del asesinato

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 15 (EL UNIVERSAL).- Tras la confirmación de la muerte del cineasta Rob Reiner y su esposa, Michele, nueva información ha sido revelada.

La pareja fue encontrada sin vida la tarde del pasado domingo. Sin embargo, el caso dio un giro dramático cuando se reveló que los cuerpos presentaban varias heridas de arma blanca y que su hijo, Nick Reiner, era el principal sospechoso.

Ahora, medios estadounidenses confirmaron que, horas previas al crimen, la familia había asistido a una fiesta navideña organizada por Conan O'Brien, donde se vieron envueltos en un fuerte pleito.

Según información publicada por TMZ, durante el evento Rob Reiner y su hijo Nick protagonizaron una acalorada discusión que fue escuchada por varios de los asistentes.

"En la fiesta, Rob y Nick tuvieron una discusión muy fuerte. Según informan fuentes de la familia Rob y Michele se fueron de la fiesta. Desconocemos si Nick también se fue", afirmó el medio.

Este lunes Nick fue arrestado por agentes del departamento de policía de Los Ángeles y puesto a disposición del juez.

Fuentes familiares también señalaron al medio que la relación entre Rob, Michele y su hijo atravesaba, desde hace meses, una etapa complicada. Según estos testimonios, el matrimonio estaba profundamente preocupado por la salud mental de Nick y por presuntos problemas de abuso de sustancias.