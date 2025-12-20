logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

ROBAN ANILLO DE NAPOLEÓN EN BÉLGICA

Por EFE

Diciembre 20, 2025 03:00 a.m.
A
ROBAN ANILLO DE NAPOLEÓN EN BÉLGICA

Un anillo de oro de 18 quilates y cinco brillantes que perteneció a Napoléon Bonaparte fue robado en Bélgica en la noche del miércoles al jueves junto a otros objetos de valor de un museo de la localidad de Genappe (centro), informó hoy la radiotelevisión pública RTBF.

Dos individuos forzaron una ventana para acceder al Último Cuartel General de Napoleón, que funciona como museo de época, rompieron varias vitrinas para sustraer su contenido, según los hechos que investiga la Fiscalía provincial del Brabante Valón.

El anillo fue recuperado durante la huida del emperador el 18 de junio de 1815, tras la batalla de Waterloo.

El "valor histórico de los objetos sustraídos supera su valor económico" y "representa un patrimonio único de la historia europea", según la Provincia del Brabante Valón, propietaria del museo, que reabrirá sus puertas el fin de semana. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, diagnosticado con esquizofrenia
Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, diagnosticado con esquizofrenia

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner, diagnosticado con esquizofrenia

SLP

El Universal

El hijo de Rob Reiner, Nick, es diagnosticado con esquizofrenia, revelando nuevos detalles sobre el caso de asesinato de sus padres.

Florinda Meza y Paquita: Protagonistas de las Tendencias 2025 en México
Florinda Meza y Paquita: Protagonistas de las Tendencias 2025 en México

Florinda Meza y Paquita: Protagonistas de las Tendencias 2025 en México

SLP

El Universal

Google revela las tendencias del 2025 con Florinda Meza, Paquita la del Barrio y otros sucesos relevantes. ¡Entérate de todo!

Alberto Guerra y Zuria Vega disfrutan de un viaje romántico NY
Alberto Guerra y Zuria Vega disfrutan de un viaje romántico NY

Alberto Guerra y Zuria Vega disfrutan de un viaje romántico NY

SLP

El Universal

Alberto Guerra y Zuria Vega celebran juntos en un viaje especial

CNDH denuncia ser blanco de grupos de presión mediática
CNDH denuncia ser blanco de grupos de presión mediática

CNDH denuncia ser blanco de grupos de presión mediática

SLP

El Universal

La gestión de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH genera polémica. Análisis de Mexicanos Contra Corrupción e Impunidad.