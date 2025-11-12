logo pulso
Camerino

Rockland 2025 rinde homenaje a Ozzy, Frehley y Xava Drago con un concierto único

Más de mil artistas se unen para recordar a las leyendas del rock en un evento sin precedentes

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 08:30 p.m.
A
Rockland 2025 rinde homenaje a Ozzy, Frehley y Xava Drago con un concierto único

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 12 (EL UNIVERSAL).- El 2025 fue uno de los años más duros para la escena del rock, tanto nacional como internacional. En tan solo unos meses perdió a grandes figuras como Ozzy Osbourne, Ace Frehley y el vocalista de CODA, Xava Drago.

Aunque en diferentes formas y de distintas maneras estas leyendas ya han sido homenajeadas por fans y colegas, ahora serán recordados en el mismo escenario, el de Rockland 2025.

Más de mil músicos tocarán, al mismo tiempo, algunos de sus temas más icónicos:

"Estamos haciendo un homenaje a Ozzy Osbourne y a Ace Frehley; así que vamos a tocar 'Paranoid' y 'Rock and Roll All Night'. Además también homenajeamos a Xava Drago con la canción 'Aún'", dijo Rodrigo Renovales Madrid, creador y productor del espectáculo a EL UNIVERSAL.

Para su cuarta edición, el show incluirá a algunos invitados especiales, entre los que destacan Alex Lora y David Ellefson, exintegrante de la banda Megadeth.

"Ahora estará el 'Abulón' y Javier Stone, de Las Víctimas del Dr. Cerebro; Los Daniels; Kenny, de Kenny y los Eléctricos; y Alex Lora. También viene David Ellefson, amigo de Ozzy y quien será aparte del homenaje al difunto rockero", reveló.

250 baterías, 200 bajos, 300 guitarras y más de 400 voces sonando al mismo tiempo sería, para muchos, una completa osadía; sin embargo, para Renovales, es una oportunidad de contribuir a la música.

Como la cereza del pastel, este año se incorporará talento joven: 211 niños que cumplirán sus sueños de ser rockstar.

"Los niños están felices. A mí me hubiera gustado que de niño me hicieran un concierto para que toda mi familia me fuera a ver en la Arena; es todo un sueño", agregó.

Rockland hará vibrar la Arena Ciudad de México el próximo jueves 20 de noviembre. Los boletos están a la venta en la página de Superboletos.

