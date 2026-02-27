logo pulso
ROLLING STONES NIEGAN CANCIÓN A MELANIA TRUMP

Por El Universal

Febrero 27, 2026 03:00 a.m.
A
ROLLING STONES NIEGAN CANCIÓN A MELANIA TRUMP

Melania Trump y Mick Jagger quedaron enfrentados por el uso de la canción "Gimme Shelter", tema de los Rolling Stones, en el documental producido por Amazon centrado en la ex primera dama durante los días previos al segundo juramento presidencial de 

Donald Trump.

Según informaron medios estadounidenses, el conflicto surgió luego de que el productor del film, Marc Beckman, afirmara que el líder de los Rolling Stones había participado directamente en las negociaciones y otorgado su aprobación para la utilización del tema en la película.

La canción acompaña la secuencia de apertura del documental ambientada en la residencia de Mar-a-Lago. Aunque los derechos del tema pertenecen a la compañía musical Abkco, Beckman declaró a "Variety" que Jagger "estuvo directamente involucrado" y que había dado su "bendición" al proyecto tras ver una versión preliminar del film.

Sin embargo, un portavoz de los Rolling Stones desmintió esa versión en declaraciones al dirio "The Guardian", señalando que el acuerdo fue alcanzado exclusivamente entre los titulares de los derechos musicales y los productores del documental, sin participación alguna de la banda. 

    Los Rolling Stones figuran entre numerosos artistas que en los últimos años se opusieron públicamente al uso de sus canciones durante actos políticos de Donald Trump.

