Rozalén se une a Leading Ladies of Entertainment en los Latin Grammy

MIAMI (AP) — La cantautora española nominada al Latin Grammy Rozalén se unirá pronto al grupo Leading Ladies of Entertainment de la Academia Latina de la Grabación.

El programa, creado hace nueve años, reconoce a mujeres profesionales en el sector de las artes y el entretenimiento latino que han hecho contribuciones significativas e inspirado a futuras líderes gracias a su labor y conciencia social.

Las otras agasajadas de Leading Ladies of Entertainment 2025 son Maricarmen "Tuti" Bou, vicepresidenta de Sony Music Entertainment en Puerto Rico; Amarilys Germán, ejecutiva de entretenimiento y manager del ganador del Latin Grammy y Grammy, Juan Luis Guerra, y Paula Kaminsky, directora general de la agencia de manejo de talentos Global Talent Services US (GTS).

"Un grupo de mujeres excepcionales que se han distinguido no solo a través de sus exitosas carreras, sino también por su trabajo fuera del ámbito profesional", dijo Manuel Abud, director general de la Academia Latina de la Grabación.

El evento privado para celebrar a las homenajeadas de este año se llevará a cabo durante la Semana Latin Grammy en Las Vegas y Amazon Music se unirá como patrocinador por segundo año consecutivo.

El grupo de este año, así como anteriores galardonadas, están invitadas a convertirse en mentoras en el Programa de Mentoría Leading Ladies of Entertainment, organizado por la Fundación Cultural Latin Grammy para crear oportunidades y fomentar la próxima generación de mujeres en la industria.

Con seis álbumes en su trayectoria, Rozalén ha obtenido múltiples certificaciones oro y platino, un Goya, el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2021 en España y varias nominaciones a los Latin Grammy.

Es psicóloga, musicoterapeuta y su obra emplea la música como una poderosa herramienta de transformación, abordando temas como la igualdad de género, la inclusión, la salud mental y la justicia social.

Ha colaborado con artistas como Joaquín Sabina, Jorge Drexler, Kany García, Carlos Vives y Mon Laferte, entre otros. Rozalén también trabaja con organizaciones como Entreculturas, Plan Internacional, Save the Children y Médicos Sin Fronteras.