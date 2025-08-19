MÓNICA ES REINA DEL CDP

Mónica Chevaile Sánchez, de 15 años, fue electa y coronada como nueva soberana del Club Deportivo Potosino.

La celebración por el Baile de las Rosas reunió a las familias más representativas de la Sociedad en San Luis.

El doctor Juan Alberto Martínez Andrade, presidente del Consejo de Administración, con sus compañeros directivos, encabezaron el sobrio festejo.

Con ellos, la Comisión de Sociales que encabeza Ruth Angélica Martínez López, se encargó de la organización de la espléndida celebración.

Las princesas que participaron en la contienda al igual que Mónica: Abeer Paulina Abraham Dayoub, Daniela Leija Ortiz, Fernanda Enríquez Castillo, María Inés Viramontes Fernández, Mariana Villegas Zúñiga, Michelle Armendáriz López y Valentina Regil Gamiño.

Montserrat Armendáriz López entregó el cetro a su sucesora y con el presidente del Consejo, la coronó, ante la emoción y ovación de la concurrencia.

Enseguida, inició el tradicional baile que resultó atractivo y con

agradables sorpresas.