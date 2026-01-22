Ryan Coogler, Leonardo DiCaprio, Rose Byrne y Diane Warren reciben nominaciones al Oscar

El director Ryan Coogler habló el guion de la película de vampiros con influencia de blues "Sinners" ("Pecadores"), nominada a un récord de 16 Oscar, que dedicó a un difunto tío.

Rose Byrne, quien se enteró de su nominación a mejor actriz en medio de la noche en Australia, habló sobre la intensa experiencia de perfeccionar su turbulento personaje durante un proceso de ensayo de cinco semanas.

Leonardo DiCaprio destacó la profunda experiencia comunitaria de ver cine en una sala y sumergirse en una película.

Y Amy Madigan dijo que su pequeño perro la miraba, aparentemente preguntando: "¿Por qué estamos despiertos tan temprano?"

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En todo Hollywood y más allá, los nominados al Oscar reflexionaron el jueves sobre el trabajo que los llevó a su reconocimiento. A continuación, al unas de las reacciones destacadas a las nominaciones al Oscar de este año. Las citas han sido editadas para una mayor claridad y brevedad.

Ryan Coogler, por "Sinners"

"Escribí este guion para mi tío que falleció hace 11 años. Me imagino que está escuchando algo de música blues ahora mismo para celebrar. Me encanta hacer películas. Me siento honrado de despertarme todos los días y hacerlo. Estuve escribiendo anoche. Por eso no dormí mucho. Honestamente, hermano, todavía me siento un poco dormido ahora mismo" — En entrevista con The Associated Press. Coogler está nominado a mejor película, director y guion.

Leonardo DiCaprio, por "One Battle After Another"

"Al final del día se trata de intentar estar en películas que sean memorables. Para mí, lo que importa son las grandes ideas y el cine original. Lo único que siento que es inherente a nosotros como especie es la idea de reunirnos y sentir cualquier gran pieza de música, de ópera, la experiencia comunitaria de ver una película juntos y captar emociones con una población de personas a tu alrededor" — En una entrevista con AP. DiCaprio está nominado a mejor actor.

Joachim Trier, por "Sentimental Value"

"Estoy en Los Ángeles en realidad porque estoy tratando de no ser (el personaje) Gustav Borg, el padre que siempre está ausente, ya sabes, así que tengo a mi familia conmigo aquí por un momento ahora. Y es una noticia tan alegre que todos estamos celebrando y siendo felices aquí. Nos levantamos muy temprano y estamos muy, muy felices y agradecidos. Fue una sorpresa muy, muy feliz. Conozco a los otros cuatro nominados (a mejor dirección). Soy un gran admirador de ellos. Creo que son realmente geniales. Y estoy tan honrado de estar en este grupo. Para mí, esto es la victoria" — En entrevista con AP. Trier está nominado a mejor director.

Kaouther Ben Hania, por "Sawt Hind Rajab" ("La voz de Hind Rajab")

"Cuando comencé a hacer esta película, mi principal obsesión o idea, porque la voz de esta niña no fue escuchada cuando era necesario, era cómo hacer que su voz resonara en todo el mundo. Así que el hecho de que estemos nominados hoy, es un foco de atención que la voz de Hind Rajab necesita. Así que estoy muy agradecida a los miembros de la academia que votaron por esta película porque reconocen que el cine no siempre es una escapatoria. Puede ser confrontacional. Puede ser algo sobre la verdad, y sobre lo que está sucediendo y algo de lo que no deberíamos apartar la mirada." — En entrevista con AP. La película de Ben Hania está nominada a mejor largometraje internacional.

Rose Byrne, por "If I Had Legs I'd Kick You" ("Si pudiera, te daría una patada")

"Hicimos la película en 27 días por unos 8,50 dólares, y fueron dos tomas, tal vez tres. Y la bendición fue que, durante cinco semanas, (la directora Mary Bronstein) y yo nos reunimos tres días a la semana y solo ensayamos. Simplemente, hablamos a través del guion, página tras, página tras página. Esa preparación fue un regalo. Y Mary insistió en eso. Ella estaba muy enfocada en el rendimiento. Y este papel fue un regalo, fue un regalo absoluto para una actriz. Simplemente no quería arruinarlo.

Al recibir la noticia: "Estamos a media noche en Australia. Me estaba quedando dormida y luego (mi esposo Bobby Cannavale) comienza a hacerme FaceTime (desde Nueva York) porque quería intentar quedarme despierta, pero era muy tarde. Y luego él comenzó a gritar, fue como '¡Dijeron tu nombre!', y luego mis padres entraron en la habitación, estaban como '¡Oh Dios mío!' y luego todos estábamos gritando, y eso fue todo. Ahora he tenido una inyección de adrenalina y estoy completamente despierta" — En entrevista con AP. Byrne está nominada a mejor actriz.

Amy Madigan, por "Weapons" ("La hora de la desaparición")

"Estoy sentada en mi pequeño estudio con la chimenea encendida... con mi pequeño perro, Woody, a unos quince centímetros de mí. Me está mirando como diciendo: '¿Por qué estamos despiertos tan temprano?' No es una persona mañanera y yo no soy una persona mañanera a menos que esté trabajando. Así que está un poco aturdido, pero está bien.

Cuando fui nominada por primera vez, fue hace 40 años, lo que te da una idea de cuánto tiempo llevo haciendo esto. Y simplemente sigo amando a los actores y la actuación, a todas las personas que se necesitan para hacer una película... Se trata del trabajo, finalmente, y realmente creo que la gente está respondiendo al trabajo de las personas y están respondiendo al mío, y eso se siente realmente bien." — En entrevista con AP. Madigan está nominada a mejor actriz de reparto.

Inga Ibsdotter Lilleaas, por "Sentimental Value" ("Valor sentimental")

"Espero que la gente en Noruega también pueda apropiarse de esta película y que sea noruega, y que de alguna manera construya este orgullo en el cine noruego. Es un sentimiento muy complejo de orgullo y alegría y felicidad. Y no es solo en este momento, se remonta a cuando eres un niño, y... quieres ser actor y esperas ser actor. Es un trabajo muy difícil. Y recibir este reconocimiento significa mucho para mí. Hemos conocido a muchos miembros del público que han estado muy emocionados después de ver la película y han compartido muchas de sus historias personales con nosotros y sintieron que necesitaban hacerlo en el momento, de inmediato, y me siento muy privilegiada de haber tenido esa experiencia." — En entrevista con AP. Lilleaas está nominada a mejor actriz de reparto.

Ruth E. Carter, por "Sinners"

"Este es un paso importante en el desarrollo de nuestras voces en Hollywood, y este es un paso importante para que la cultura lidere en nominaciones por mi cuerpo de trabajo. 'Malcolm X', 'Amistad', 'Black Panther', 'Wakanda Forever' y ahora 'Sinners'. Mi trayectoria ha sido contar la historia de la cultura, y estoy realmente orgullosa, porque la historia está siendo borrada. Nuestra historia está siendo borrada mientras hablamos. Y así, tener esta responsabilidad de contar nuestras historias y ser lo más auténtica posible, y ser premiada por ello es una celebración. Agradezco al señor que Ryan Coogler haya nacido porque continúa contando historias que son importantes para la cultura." — En entrevista con AP. Carter está nominada a mejor diseño de vestuario y ahora es la mujer negra más nominada en la historia de los Oscar.

Ludwig Göransson, por "Sinners"

"Nos despertamos con un montón de mensajes y llamadas increíbles y hermosos. Y es muy parecido a un asunto familiar, esta película. Todos en "Sinners", hemos estado trabajando juntos durante mucho tiempo y somos como una familia. Lo genial de esta película, y lo increíble de esta película, es que trata sobre la música blues. Se trata de un guitarrista. ... Cualquier cosa que estemos escuchando hoy en la radio y de la cultura occidental, sabes, no existiría si no fuera por el blues. Ryan (Coogler) pudo mostrar eso en la película y a través de la película" — En entrevista con AP. Göransson está nominado a mejor música original y canción original por "I Lied to You."

Diane Warren, por "Dear Me" de "Diane Warren: Relentless"

"Es increíble. Mira, no es fácil ser nominado. Y hay muchas canciones, y de películas más grandes, o lo que sea. ... Siempre digo esto, realmente lo digo de corazón, que ser nominado es ganar porque estos son los mejores de los mejores en los campos del cine, la música, que votan por ti. Y el hecho de que una canción mía gane su respeto significa todo para mí" — En entrevista con AP. Warren está nominada a mejor canción original por "Dear Me", es su 17ª nominación.

Liza Marshall, por "Hamnet"

"Seguimos asombrados por las profundas conexiones emocionales de las personas con la película. Al final, la gente no se levanta, se sienta y ve los créditos, porque quieren un momento en la oscuridad antes de volver a salir al mundo real. Está conectando con la gente a un nivel emocional profundo que siempre quisimos, pero es tan emocionante que esté sucediendo".

Sobre la estrella Jessie Buckley: "Hay algo en ella que es primitivo. Cuando la ves, no está actuando, simplemente está siendo. Hay tantos momentos en la película donde puedes ver la historia desarrollándose en su rostro, sin palabras. No puedo pensar en otro actor que pueda hacer eso de esa manera" — En entrevista con AP. Marshall es productora de "Hamnet", nominada a mejor película.

Alexandre Desplat, por "Frankenstein"

"Estoy muy feliz. Es una gran noticia del día. Es el proyecto soñado de (el director) Guillermo (del Toro) desde que era niño, pero también es el tercer movimiento de un tríptico, que comienza con "The Shape of Water" ("La forma del agua") (sobre una) criatura, "Pinocho", una criatura y luego "Frankenstein", la criatura. Así que son tres historias sobre el amor, la empatía por las personas que son diferentes. La forma en que Guillermo me dio el espacio para escribir música es, creo — (cómo va) desde un pequeño violín solo hasta una gran orquesta sinfónica con coro — es todo lo que un compositor puede soñar" — En entrevista con AP. Desplat está nominado a mejor música original.

Nicholas Pike, por "Sweet Dreams Of Joy" de "Viva Verdi!"

Me siento muy ansioso de repente. Pero emocionante, sabes, realmente emocionante. Estoy superemocionado de que un aria operística contemporánea haya sido nominada, lo cual no sucede muy a menudo. He hecho un par de documentales centrados en la música, y los encuentro increíblemente emocionantes para trabajar porque tratan sobre la forma de arte, ¿sabes? Y así que este en particular trata sobre Verdi y la música de Verdi y su hogar de retiro que construyó para cantantes de ópera y músicos — quiero decir, ¿qué podría ser más increíble que eso? — En entrevista con AP. Pike está nominado a mejor canción original por "Sweet Dreams Of Joy".

Bryce Dessner, por "Train Dreams" de "Train Dreams"

"Es una maravillosa noticia. No voy a mentir. He ganado Grammy antes, pero los Oscar siempre se sintieron como un mundo completamente diferente. Es una película realmente hermosa y pequeña ... y es maravilloso haber colaborado con Nick Cave en esta canción para esta película. Él es, como, una gran influencia y héroe musical mío y de mi banda, The National. Y poder hacer esto con él es extraespecial. "Train Dreams" es una película sobre el duelo y la pérdida y la empatía humana ... Y creo que especialmente ahora en el tiempo en que vivimos, con tanto conflicto y sufrimiento en el mundo, creo que una película sobre la empatía y sobre el duelo realmente es algo con lo que todos pueden relacionarse, independientemente de dónde te encuentres" — En entrevista con AP. Dessner está nominado a mejor canción original por "Train Dreams" de "Train Dreams".

Maggie O'Farrell, por "Hamnet"

"Los novelistas son lobos solitarios. Simplemente nos sentamos en nuestras habitaciones inventando historias y no, nunca en un millón de años esperé que esto sucediera. Cuando (la directora y co-guionista Chloé Zhao) y yo hablamos por primera vez, dije que no quería hacerlo porque nunca había escrito un guion antes y había pasado a otras cosas, pero Chloé es muy persuasiva. Creo que como novelista, tienes que entrar en este proceso sabiendo que la película nunca será una réplica de tu libro. Y no debería serlo. Necesita ser algo diferente. Pienso en el libro como mi bebé, y la película como un sobrino o una sobrina." — En entrevista con AP. O'Farrell está nominada junto a Zhao a mejor guion adaptado.