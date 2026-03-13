Ryan Gosling presenta "Proyecto Fin del Mundo" en el Papalote

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 13 (EL UNIVERSAL).- En medio de una experiencia inmersiva en el planetario del

Museo del Niño, el

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y los directorespresentaron ante la prensa mexicana la película "Proyecto Fin del Mundo", adaptación de la novela de"Mi esposa manda" dijo enelcuando entró a la sala.Durante el evento, realizado bajo unaque recreaba el, losy elrecibieron uncon sus nombres escritos en las estrellas en el recinto mientras compartíande esta historia de ciencia ficción que mezcla ciencia,y una amistad improbable.La película, titulada originalmente "", sigue al astronauta, quien despierta solo en una nave espacial sin recordar cómo llegó ahí y pronto descubre que está en unapara salvar a la humanidad.Uno de los temas centrales de la conversación fue cómo lograronsin depender únicamente deexplicó que, aunque la cinta cuenta con miles de efectos digitales, elapostó por construir físicamente gran parte de la nave y utilizar fondos LED para lograr mayor"Tenemos más decon, pero queríamos que el punto de partida fuera algo tangible, algo que realmente pudiéramos fotografiar", comentó el director,(Spider-Man: Across the Spider-Verse)La decisión permitió que elcapturara reacciones más naturales durante las escenas, especialmente en la relación entre ely el extraterrestre"Queríamos que esa amistad existiera realmente en el set y no que se construyera después en la computadora", añadió("").De hecho, explicaron que querían alejarse de la típica narrativa donde eles solo un lugar hostil."Muchas historias hablan de alguien que quiere volver a la Tierra. Esta es sobre alguien que descubre que también puede encontrar unen el", menciona elOtro de los retos que enfrentaron losfue equilibrar elde la historia con momentos deLa novela de, autor también de "", se caracteriza por su fuerte, pero Lord y Miller insistieron en que lanunca es una sola emoción."En la vida real puedes estar pasando por un momento triste y aun así reírte. No queríamos negar elque surge incluso en. Nuestras películas favoritas te hacenal mismo tiempo", explicó Miller.Laque inspiró la historiaUno de los momentos más curiosos de lasurgió cuandohabló sobre la inesperada amistad que formó durante el rodaje con, el artista que manipuló y dio voz aldeElrecordó que pasó muchos díasfrente a la cámara, por lo que pidió altener algún tipo de"Hubo un momento en que dije: ´Necesito un amigo con quien hablar´", contó entre risas.Con el tiempo, Ortiz comenzó acada vez más con eldurante las escenas y terminó aportandoal"De pronto decía: ´nunca haría eso´, y eso nos obligaba a discutir ely encontrar un punto medio", recordó Gosling entre risas.Esa dinámica terminó construyendo una relación auténtica entre ambos, algo que, según el, se trasladó directamente a laTras laen el, elde la película tenía previsto reunirse con fans mexicanos en una alfombra con público programada para la noche en el complejo comercialLa película llegará a los cines el 20 de marzo de 2026, distribuida por