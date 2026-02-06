Sabrina Carpenter se suma a la fiebre del Super Bowl

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 6 (EL UNIVERSAL).- A pocas horas para el evento final deportivo de la NFL, el Super Bowl LX, diversas marcas siguen uniéndose a la euforia de la fanaticada con nuevos anuncios y comerciales icónicos con narrativas de impacto y grandes celebridades invitadas.

En esta ocasión, la marca de frituras Pringles se sumó a la lucha de los espacios publicitarios con un nuevo comercial, con la cantante Sabrina Carpenter como protagonista. La marca de bebidas gasificadas Pepsi abrió paso a una ola de propuestas comerciales creativas en redes sociales.

La inesperada aparición de la intérprete de "Manchild" generó una ola de reacciones en redes sociales, planteando la posibilidad de que la cantante de 26 años pueda actuar durante el evento deportivo en un futuro, frente a casi 128 millones de espectadores. "Si no puedes encontrar el amor, constrúyelo", escribió la artista en Instagram.

Bajo el título "Pringleleo", la marca estadounidense apostó por una historia de amor al puro estilo telenovela, en la que la estrella pop se ve en la enredosa búsqueda del amor verdadero. "Estoy cansada de los chicos, necesito un hombre", lanza la intérprete en una llamada por celular, mientras mira pensativa una lata de Pringles Originales que lleva en sus manos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En la escena interfieren algunos susurros: "Constrúyelo", sugieren. Con determinación, la cantante comienza a apilar algunas papas para formar a un hombre con bigote, de nombre Pringleleo. Luego de unos segundos, una secuencia de coqueteos y momentos de romance entre los personajes invade la pantalla, bajo la primicia "amor al primer bocado".

No obstante, el encanto desaparece cuando un grupo eufórico de fanáticos se lanza sobre el hombre de patatas para devorarlo en cuestión de segundos. Con un semblante angustiado y pensativo, la cantante se arrodilla frente a los restos de su amado y come algunos de los trozos de frituras que quedaron regados por el suelo. "Una vez que haces pop, el pop no para", se lee al final del anuncio.

Desde Chris Hemsworth con Amazon Alexa y el grupo Katseye para la compañía de seguros State Farm, este 2026 las marcas han apostado por una producción excéntrica y única, que atraiga la atención de los televidentes y asistentes. Estos anuncios tendrán un espacio durante el partido entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo.

De acuerdo con la plataforma británica DAZN, en 2026 la transmisión de un comercial con una duración promedio de 30 segundos durante el evento deportivo del Super Bowl cuesta alrededor de 8 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los escaparates publicitarios más codiciados por las marcas en la industria comercial internacional.

Finalmente, como era de esperarse, las reacciones de sus fanáticos se hicieron presentes. "Ningún hombre sobrevive en el universo de Sabrina", escribieron, haciendo referencia a la popular temática de sus más recientes éxitos musicales "Tears", "Taste" y "Manchild", en los que la cantante mata de forma irónica a sus intereses amorosos.