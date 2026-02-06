En 9 semanas arrancan megaobras

Las dos megaobras proyectadas para la capital potosina podrían iniciar en un plazo de dos a dos meses y medio, una vez concluidos los procesos administrativos y de licitación derivados del acuerdo entre el Ayuntamiento y el Gobierno del Estado, informó el alcalde de San Luis Potosí, Enrique Galindo Ceballos.

El presidente municipal explicó que, al tratarse ya de un acuerdo formal, el siguiente paso será la elaboración de un solo proyecto ejecutivo por obra y el inicio de las licitaciones, las cuales tienen una duración estimada de 45 días. Con ello, señaló, se estaría en condiciones de colocar las primeras piedras durante el presente año.

Galindo Ceballos detalló que la reunión sostenida con el mandatario estatal fue “muy exitosa”, al lograr definir las primeras obras que se ejecutarán de manera conjunta en los próximos años, entre ellas el desnivel del Barrio del Saucito y el puente elevado en la Glorieta de la Familia, en la salida a Guadalajara.

Precisó que, además del Saucito, se contemplan dos intervenciones clave en la salida a Guadalajara, que incluyen la continuación de la avenida Salvador Nava, el entronque hacia Ojuelos y el puente elevado que cruzará el Periférico, proyectos considerados estratégicos para mejorar la movilidad en la capital potosina.

El alcalde subrayó que existe una coordinación plena con el Gobierno del Estado, al señalar que el propio gobernador dio instrucciones para iniciar de inmediato la coordinación de las licitaciones y los mecanismos de colaboración en materia de obra pública, desmintiendo versiones sobre una falta de trabajo conjunto. Informó que también se acordó intervenir de manera conjunta el Parque de Morales.