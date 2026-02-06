Sujeto asesina a su esposa y la mete a un aljibe

Señalado por el asesinato de su esposa, cuyo cuerpo metió a un aljibe, un sujeto fue capturado en por elementos de la Policía Municipal de la capital luego de que atendieran una riña en la colonia Las Flores, en donde discutía con los familiares de su mujer quienes al no tener noticias de ella habían acudido a buscarla.

El sujeto, que ya está a disposición del Miniserio Público, fue identificado como Luis Adrián N. de 34 años de edad, acusado del feminicidio de su esposa Yesenia Yoselin de 24 años de edad; ambos tenían su domicilio en la calle Margarita número 188 de la colonia Las Flores, al norte de la ciudad.

De acuerdo con el reporte policial, la madrugada de este jueves fue solicitada la presencia de elementos de la Policía Municipal tras registrarse una riña afuera del domicilio mencionado, a donde acudieron familiares de la víctima quienes señalaron que tenían varios días sin tener contacto con ella.

En el lugar, la pareja sentimental de la mujer, identificado como Luis Adrián "N", de 34 años, manifestó que la joven no se encontraba en el domicilio, situación que generó un altercado con los familiares.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Al intervenir, los agentes municipales controlaron la situación y, durante la inspección dentro del inmueble, observaron en el interior de un aljibe la presencia del cuerpo sin vida de la mujer, por lo que se procedió de inmediato a la preservación del lugar mediante acordonamiento.

Derivado de lo anterior, los agentes municipales aseguraron a Luis Adrián "N", quien fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

Sobre el caso, la Fiscalía General del Estado informó que ya inició la carpeta de investigación bajo el protocolo de feminicidio, por la muerte de la joven.

Indicó que los elementos de la Policía de Investigación acudieron al domicilio de la calle Margarita y confirmaron la presencia de una persona sin vida.

Asimismo, al lugar arribaron agentes de Servicios Periciales, quienes procesaron el sitio y realizaron el traslado del cuerpo a sus instalaciones para las labores conforme lo indica la ley.

De igual forma, la PDI realizó diversas acciones con la policía preventiva que intervino como primer respondiente, y recolectaron diversos indicios con los que se establecieron líneas sólidas de investigación que ayudarán a esclarecer este suceso.