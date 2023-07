Salida de Bigorra, coincidencia: producción de La casa de los famosos

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, julio 3 (EL UNIVERSAL).- La noche de este domingo, Raquel Bigorra se convirtió en la cuarta eliminada de "La casa de los famosos", pero su expulsión no tomó a nadie por sorpresa; incluso era algo que ya se esperaba pues había sido anunciada hace unos días en una lista que circuló en redes sociales, y en la que revelaban el orden en el que todos los famosos irían saliendo.

En el famoso listado, el nombre de Bigorra aparecía en el lugar número cuatro de los expulsados, pero, a pesar de que este domingo se cumplió con lo que ya estaba anticipado, la producción del famoso reality de Televisa insiste en que no hay ningún tipo de trampa y que la salida de la cubana pudiera haber sido alguna coincidencia.

"La lista filtrada es completamente falsa, no hay nada arreglado y ustedes lo han visto con el voto", aseguró la productora Rosa María Noguerón en entrevista con EL UNIVERSAL.

Noguerón destacó que la información de las redes es mera especulación y como tal, en algún momento, es muy probable que llegue a coincidir con lo que pasa en la realidad: "Todo el mundo puede especular al tener como socios a las redes sociales que potencian el éxito de un proyecto como éste; es bien importante que consideren que la gente puede especular y a veces las especulaciones coinciden", dijo.

Además, fue tajante al asegurar que en el reality no se juega con el voto del público, además de que detrás del programa hay quienes se encargan de verificar que todo sea legal y que no se llegue a "meter mano".

"Televisa es una empresa que lleva tantos años haciendo proyectos de televisión tan exitosos que está de más juzgar si nos prestáramos a algo así, la gente es la que vota y la que decide, estamos auditados por un notario público, es una plataforma seria; además, quienes nominan son los habitantes, no hay manera en que nosotros influyamos", agregó.

De acuerdo con dicha lista el quinto eliminado sería Jorge Losa, después seguiría Barby Juárez, Apio Quijano, Nicola Porcella, mientras que después Wendy Guevara según abandonaría la casa de manera voluntaria y el último eliminado sería Emilio Osorio. Los finalistas serían Paul Stanley, Bárbara Torres, Sergio Mayer y el ganador Poncho de Nigris.

Cabe mencionar que, justamente un par de días antes de que iniciara el reality show. se filtró la lista completa de los habitantes que iban a entrar y se cumplió en su totalidad, a pesar de que la producción se mantuvo muy hermética en revelar los nombres de las celebridades.