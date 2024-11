Ante las elecciones presidenciales en Estados Unidos este 5 de noviembre, el empresario Ricardo Salinas Pliego pidió no distraerse y enfocarse en lo que ocurre en el país, pues "estamos presenciando un golpe de estado en México".

Lo anterior, debido a que este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revisará la reforma judicial y decidirá el rumbo del país.

Salinas Pliego pide no distraerse con elecciones de EU

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas consideró que la elección estadounidense, entre los candidatos Kamala Harris y Donald Trump "no nos debe de importar mucho".

"Mañana NO NOS DEBE IMPORTAR MUCHO la elección en USA, estamos presenciando un golpe de estado en México y ningún mexicano debe distraerse de lo que realmente nos atañe a nosotros, primero México y después la elección en USA no se distraigan", expresó.

Finalmente, aseveró que "se están acabando" a México. "Para que nos afecte el resultado de la elección en Estados Unidos, primero debemos tener un país y se lo están acabando".

En la publicación, el dueño de TV Azteca compartió una imagen de sus vacaciones desde Arabia Saudita. "Visitar con la familia Arabia Saudita y España de vacaciones por mi cumpleaños fue un descanso y una agradable sorpresa, ahora ya vamos de regreso a México a seguir trabajando".

¿A qué hora darán resultados preliminares en elecciones EU?

Las primeras casillas cerrarán a las 18:00, hora del Este (17:00 en la CDMX), mientras que las últimas lo harán a la 1:00 a.m., hora del Este, el miércoles por la mañana.

La difusión de los primeros resultados dependerá de la estrechez de la votación en cada estado. Además, en algunos estados clave como Arizona, Nevada, Pensilvania y Wisconsin, se contará también el voto por correo, lo que podría demorar varios días.