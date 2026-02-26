Sandra Echeverría denuncia que fue defraudada por empresa

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 26 (EL UNIVERSAL).- La actriz

acudió a sus redes sociales para exhibir el fraude del que fue víctima. La actriz revela que ella, junto a mil personas más, se vieron afectadas por el proceder de

, la empresa en que confió parte de su patrimonio.La actriz, como su esposo, el musico, publicaron un video donde ella parece alertando a sus seguidores acerca de la situación que atraviesa, afirmando que su patrimonio se ha visto vulnerado por lade la empresa que, en su página oficial se describe como un grupo que cuida el patrimonio de sus asociados mediante un modelo sostenible."Les quiero que contar que yo y mil personas más hemos sidoy, hemos sufrido el quebranto de nuestro patrimonio, patrimonio que habíamos obtenido con nuestro esfuerzo y con mucho, mucho trabajo".Fue así como dio a conocer el nombre de la empresa,y, aunque no dio pormenores, desde cuándo se asoció a la empresa,, expuso el nombre de su líder y el incumplimiento que han sostenido, no sólo con ella, sino con un gran número de afiliados."Es una empresa liderada por Nazareth ´N´, la cual prometía pagar rendimiento más alto que cualquier banco, sin embargo, llevan más dey reteniendo el dinero que habíamos confiado en ellos; Metaxchange ha engañado a más de mil clientes, ha recibido más dede pesos de depósitos de sus clientes, evadiendo las regulaciones de las autoridades mexicanas", ahondó.Pese a la situación que atraviesa, se mostró satisfecha de que las autoridades atendieran su denuncia, junto a otras, pues infirmó que dos personas, que tenían un puesto jerárquico importante en la empresa ya han sido aprehendidas."Se han presentado más de, en contra de sus representantes legales, sólo algunas han procedido, agradezco a nombre de todas las víctimas de este fraude, a lade la Justicia y al, ambos de la Ciudad de México, que nos hayan atendido; hoy estamos muy contentos porque ayer, por fin, fueron, tanto Patricia ´N´, como Mariana ´N´".También indicó que en el caso del líder la empresa, Nazaret "N" ya se encuentra en calidad de prófuga de la justicia.