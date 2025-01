Santa Fe Klan lanza dardo a Maya Nazor tras nueva canción

El cantante Santa Fe Klan ha generado controversia en redes sociales tras anunciar que transfirió 250 mil pesos en concepto de pensión a Maya Nazor, la madre de su hijo.

A través de su cuenta de Instagram, el artista publicó una imagen del depósito, en la que también mencionó que esta cantidad "aumentará cada año".

"Esto es lo que tengo que dar a Maya (Nazor) cada mes por 18 años y va a aumentar cada año [...] Yo sí tengo que cumplir, porque si no me amenazan sus abogados", expresó el rapero, acompañado de una imagen con la cifra del monto.

Aunado a ello, pidió que "lo único que quiero es que me presten a mi hijo para que lo conozca mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día; ya me cansé de estarle rogando para que me lo preste".

Por lo anterior, la madre de su hijo, Maya Nazor, llamó de "violencia económica" la publicación del cantante y puntualizó: "Que no me dé la pensión, que no me dé ni un peso, que lo único que quiero es proteger a Luka".

Asimismo, compartió un video donde se ve a un grupo de hombres, en el que aseguró que "vienen armados" cuando el cantante visita a su hijo. "Así que, si algo me pasa, culpo completamente a Ángel Jair Quezada Jasso por hacer las cosas como las está haciendo. Porque solamente quiere ejercer violencia económica y yo no necesito pensión, pero yo como mamá quiero defender a mi hijo con garras y con fuerza. Porque es lo único que a mí me interesa que mi hijo esté bien y lo voy a proteger de abusos físicos, mentales y sexuales a los que se expone estando con él".



Santa Fe Klan estrena canción tras polémica con Maya Nazor

Ante ello, horas después de que se originara la polémica, el rapero estrenó un nuevo sencillo de musical, de nombre "Mi Niño", el cual es dedicado a su hijo.

Por medio de YouTube, el cantante compartió el video musical, donde expresa su sentir sobre su hijo, pues "me duele que estás creciendo y yo aquí todavía sufriendo, por cosas del amor".



¿De qué trata "¿Mi Niño", canción de Santa Fe Klan?

La canción retrata el amor y la conexión profunda entre un padre y su hijo. En la letra, el cantante expresa sus sentimientos sobre la paternidad, los desafíos que enfrenta y su compromiso de brindar lo mejor para su pequeño.

Entre las estrofas se escucha: "Si mi pasado te hace sentir mal, perdón, lo siento. No era esa mi intención, pero de nada me arrepiento", "Tal vez yo te fallé porque me rendí en el intento. Y no supe entender que nuestra vida es diferente a la de los demás", "Debes comprender los problemas de tus papás".

Asimismo, lanzó un dardo a su expareja Maya Nazor: "Quiero saber por qué las cosas me ocultan. Yo solamente quiero que tú estés bien".

Hasta el momento, el video cuenta con 138 mil reproducciones y más de 15 mil "likes".