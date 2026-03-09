SASHA SOKOL SE PRONUNCIA EN EL "8M 2026"

Sasha Sokol se pronuncia a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La exTimbiriche recuerda que fue ayer, hace cuatro años (2022) cuando alzó la voz y decidió hablar, como denunciar legalmente, a Luis de Llano, por el abuso sexual que cometió en su contra, cuando ella tenía 14 años y, pese a que, el productor ya fue sentenciado -por el cargo de daño moral-, y ahora debe cumplir con una disculpa pública -y otras obligaciones-, sigue sin pronunciarse.

Con una publicación dedicada al "8M 2026", Sasha explicó que pensó muy bien, antes de hacer un post relacionado a la fecha, especialmente, para volver a hacer mención de su caso pues, indicó que es consciente de que hay personas que han mostrado hartazgo por su insistencia de hablar del asunto. "Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están".