SASHA SOKOL SE PRONUNCIA EN EL "8M 2026"

Por El Universal

Marzo 09, 2026 03:00 a.m.
A
Sasha Sokol se pronuncia a propósito de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La exTimbiriche recuerda que fue ayer, hace cuatro años (2022) cuando alzó la voz y decidió hablar, como denunciar legalmente, a Luis de Llano, por el abuso sexual que cometió en su contra, cuando ella tenía 14 años y, pese a que, el productor ya fue sentenciado -por el cargo de daño moral-, y ahora debe cumplir con una disculpa pública -y otras obligaciones-, sigue sin pronunciarse.

Con una publicación dedicada al "8M 2026", Sasha explicó que pensó muy bien, antes de hacer un post relacionado a la fecha, especialmente, para volver a hacer mención de su caso pues, indicó que es consciente de que hay personas que han mostrado hartazgo por su insistencia de hablar del asunto. "Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia. La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia también lo están".

Imelda Tuñón niega notificación de demanda de José Manuel Figueroa
SLP

El Universal

Imelda Tuñón afirmó que sus declaraciones filtradas fueron privadas y que resolverán el caso en tribunales.

En 8M, Yeri Mua llama a recordar feminicidios en México
SLP

El Universal

Yeri Mua señala que el 8M es para quienes no están y denuncia abusos y desigualdad.

Cantantes se pronuncian por el 8M
SLP

El Universal

Belinda comparte mensaje sobre la fuerza femenina y supera estigmas con su música.

Adrián Marcelo reacciona a fiesta XV años en Tabasco
SLP

El Universal

El comediante Adrián Marcelo critica el gasto en la celebración desde la perspectiva política.