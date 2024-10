¡Ahora sí! Scorpions, en el Vive Latino 2025

Tal como lo hizo Toto al adelantar su anuncio de participación en el festival Corona Capital 2024, The Scorpions, la banda de heavy metal estadounidense, se adelantó a la pública oficial del cartel completo de la edición 2025 del Vive Latino.

La banda norteamericana posteó una fotografía en sus redes sociales confirmando su participación. Esto lo hacen, luego de que en la edición 2024 fueran una de las bandas que se bajó del cartel dos meses antes de la celebración.

Ahora regresan para sumarse a los 25 años del festival, como una de las primeras bandas de talla internacional que lo hace.

De electrónica a metal, el cartel de 2025

Los 25 años del Vive Latino comienzan a calentar motores, este viernes por la tarde el cartel fue revelado, luego de que una de las bandas internacionales The Scorpions se adelantara al anuncio oficial.

Y se concentra en propuestas que van desde el regional mexicano hasta bandas internacionales de indie rock como Foster The People, o rock pop como Keane, hasta Rüfüs Du Sol, la propuesta electrónica de esta edición.

Sin perder de vista las bandas nacionales como Little Jesus, Zoé, Caifanes, que son recurrentes en el festival iberoamericano.

Además, llama la atención la inclusión de artistas que se encuentran experimentando con ritmos de trap, rap y reggaeton con ritmos y sonidos de música electrónica como Jesse Baez.

El toque sudamericano está vez será cortesía de Aterciopelados desde Colombia junto a su compatriota Kany García, además de argentina, presente con Usted Señálemelo, El Mató a un Policía Motorizado, y el Kuelgue.

También habrá espacio para la cumbia con grupos como El Gran Silencio y Los Ángeles Azules.

E incluso espacio para el metal y el heavy metal con The Scorpions una banda que fue incluida en el cartel de 2024 canceló su participación y ahora regresa, además de Sepultura desde Brasil.