"SCREAM 7" IMPONE RÉCORD, RECABA 64,1 MDD EN TAQUILLA

Por El Universal

Marzo 02, 2026 03:00 a.m.
A
Treinta años después de que la película original de asesinatos en serie se estrenara en los cines, "Scream 7" debutó con 64,1 millones de dólares, el mejor estreno para una cinta de la franquicia, según estimaciones del estudio difundidas el domingo. El resultado, mayor de lo esperado, supone una victoria para Paramount, que el viernes anunció la adquisición de Warner Bros. Discovery.

En un 2026 que hasta ahora ha sido lento en la taquilla, "Scream 7" logró el mejor estreno del año y desplazó con facilidad al campeón del fin de semana pasada, la película animada "GOAT", producida por Stephen Curry, de Sony Pictures.

"Scream 7", que costó 45 millones de dólares, recibió un impulso con el regreso de Neve Campbell como Sidney Prescott. La actriz se ausentó de "Scream VI" en 2023, pero volvió para la séptima película atraída, según se informó, por un pago de 7 millones de dólares. Los miembros del elenco original Courteney Cox, David Arquette y Matthew Lillard también coprotagonizan.

"Scream VI" había marcado un nuevo máximo (sin contar la inflación) para la franquicia con un lanzamiento de 44,4 millones de dólares. 

