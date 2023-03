Se deteriora la salud de Paquita la del Barrio

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 29 (EL UNIVERSAL).- Paquita la del Barrio ha experimentado problemas de salud desde hace algunos años atrás, incluso ha tenido algunas complicaciones con su nervio ciático, motivo por el que se le ha visto en silla de ruedas. Además, en febrero pasado tuvo que cancelar un show debido a dolores intensos.

Recientemente su mánager, Francisco Torres, reveló a "People" que el estado de salud de la famosa "ha empeorado".

Aparentemente la intérprete de "Rata de dos patas", se está sometiendo a un tratamiento médico para estabilizarse y poder regresar a los escenarios, pues recordemos que este 1 de abril dará su último show en Palenque en la Feria Internacional del Caballo Texcoco 2023.

"Mal comía, no dormía sus horas, de pronto se dormía a las cuatro de la mañana. Traía mucho ese desequilibrio", dijo.

Incluso explicó que en las últimas semanas había estado comiendo muy poco: "traía por ahí una ulcerita", contó. Ante esto, compartió que su médico de cabecera le hizo un tratamiento con duración de un mes.

"Se incluye oxigenación 24 horas y eso es parte de que ayude en todo, todo ese descanso que ella está tomando", agregó.

Torres dijo que tras la ayuda médica, Paquita está comiendo a sus horas: "Está comiendo sus tres veces al día, que ella ya no lo venía haciendo".

Sin embargo, por los dolores constantes que la voz de "Tres veces te engañé" padece, tiene que seguir utilizando su silla de ruedas.

"Ha sido muy difícil el saber que le cuesta caminar. Poco a poco hemos ido implementando el perderle el miedo a la silla de ruedas", externó el mánager.

También retomó las especulaciones sobre la muerte de la cantante y cómo esta lo lleva: "Se ríe, dice 'entre más me maten, más vida voy a tener'. Lo toma por el lado amable, pero sí es algo que a veces nos llega a complicar, incluso con familia o amigos de ella", dijo.

En octubre de 2021, la salud de Poquita volvió a dar de qué hablar puesto que había sido internada por una neumonía y trombosis pulmonar.