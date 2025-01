Se entrega exempleado del hotel donde Liam Payne falleció

Un exempleado del hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires, Argentina, donde falleció Liam Payne, el exmiembro de One Direction, se entregó a las autoridades bajo acusaciones de haber suministrado drogas al cantante horas antes de su muerte, ocurrida el 16 de octubre de 2024.

Ezequiel David Pereyra, de 21 años, es el segundo detenido en relación con el trágico fallecimiento de Payne. Esta detención se produce una semana después de la captura de Braian Paiz, un camarero de un lujoso restaurante en Puerto Madero, a quien Liam conoció durante su visita al lugar.

Los fiscales argentinos informaron a TMZ que Ezequiel Pereyra negoció su entrega a través de su abogado la noche del 6 de enero. Como resultado, la policía se dirigió a su casa y lo arrestó. Pereyra había estado prófugo desde el inicio de las investigaciones.

El joven no ha reconocido su culpabilidad ni ha admitido haber incurrido en algún delito.

Según el expediente judicial de David, citado por La Nación, se le atribuye haber entregado cocaína en dos ocasiones: una el 15 de octubre de 2024 a las 3:25 a.m., y otra el 16 de octubre de 2024 entre las 15:30 y las 16:00 horas. La sustancia fue entregada con el fin de que Payne la consumiera durante su estadía en el hotel ubicado en Costa Rica 6032.

Tanto Pereyra como Paiz fueron procesados con prisión preventiva el 27 de diciembre. Además, la magistrada les impuso una multa de 5 mil pesos argentinos y los citó para que se presentaran dentro de 24 horas. Al no comparecer, se les ordenó la detención.

El diario también reportó que Ezequiel estaba bajo presión debido a que las autoridades allanaron su casa en las afueras de Buenos Aires el 3 de enero. Además, su lugar de trabajo y otras direcciones residenciales fueron vigilados, lo que finalmente lo llevó a entregarse.

Si es declarado culpable, el joven podría enfrentar una pena de prisión de entre cuatro y 15 años.

Liam Payne falleció tras caer desde el tercer piso del Hotel CasaSur. Sufrió hemorragias internas y externas, además de una fractura craneal. El accidente está relacionado con los efectos de los narcóticos que el cantante había estado consumiendo durante varios días.

En el caso también hay otros tres sospechosos. Entre ellos se encuentra el empresario Roger Nores, quien afirmó ser el mánager de Payne y lo acompañó en su viaje a Sudamérica. Se le imputa el delito de abandono de persona. También están la gerente del hotel CasaSur, Gilda Martín, y el jefe de recepción, Esteban Reynaldo Grassi. Para la Justicia, ambos son responsables de homicidio culposo, un delito contemplado en el artículo 84 del Código Penal, que establece una pena de entre uno y cinco años de prisión para quienes "por imprudencia, negligencia, impericia en su arte o profesión o inobservancia de los reglamentos o de los deberes a su cargo causaren a otro la muerte.