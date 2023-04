Se revela la causa de muerte de Raquel Welch

A-AA+

A poco más de un mes del lamentable fallecimiento de Raquel Welch, la símbolo sexual que actuó en cintas como ´Fantastic Voyage´ y ´One Million Years BC´, se revelaron las causas de su muerte.

La mañana del 15 de febrero, la familia de la actriz informó que Welch había fallecido a los 82 años debido a una enfermedad breve. Aunque no se dieron más detalles al respecto.

De acuerdo con "TMZ", Jo Raquel Tejada, nombre real de la famosa, sufrió un paro cardiaco. Asimismo, la también modelo estuvo luchando contra el Alzheimer en el momento de su muerte, se refiere en su certificado de defunción.

Welch fue declarada sin vida a las 2:25 am y su cuerpo fue incinerado.

La modelo nunca reveló públicamente que padecía dicha enfermedad.

¿Por qué se nombró a Raquel Welch como un símbolo sexual?

La exitosa película "One Million Years BC", en 1966, se convirtió en un hit en su carrera, pues en ella apareció con un traje pequeño de piel de venado que le valió el título de símbolo sexual y que mantuvo hasta el final de sus días.

Posterior al debut de la cinta, reveló que casi muere durante las escenas, ya que tenía que grabar con el atrevido vestuario en condiciones climáticas severas, que la llevó a sufrir amigdalitis.

"Ya tenía tanta penicilina cuando usaba el traje de piel que casi muero", dijo en 2017 a Fox News.

La amigdalitis es la inflamación de las amígdalas: dos masas de tejido de forma ovalada situadas a ambos lados de la parte posterior de la garganta, que provocan síntomas como dolor de garganta, sensibilidad en los ganglios linfáticos, dificultad para comer, entre otros.

El sacrificio de la actriz logró que fuera reconocida: Fue un rodaje realmente duro, hombre. Realmente duro. Y luego vine a Londres y todos sabían quién era yo", agregó.

También fue reconocida como una de las 100 estrellas "más sexys" de la historia del cine en 1995 por la revista "Empire", refiere "Page Six".

"A lo largo de su carrera obtuvo títulos de trascendencia, al ganarse en 1974 el Globo de Oro a la mejor actriz de película musical por su papel en "Los tres mosqueteros

Medios internacionales reportan que la última vez que se le vio públicamente fue en julio del año pasado cuando se hizo manicura en Beverly Hills.