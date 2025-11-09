logo pulso
Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Juan Gabriel supera récord de asistentes en el Zócalo

Sean Diddy Combs niega consumo de alcohol en prisión

El representante de Sean Diddy afirma que el rapero no ha infringido normas en prisión y se enfoca en su desarrollo personal.

Por El Universal

Noviembre 09, 2025 09:06 p.m.
A
Sean Diddy Combs niega consumo de alcohol en prisión

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El caso del rapero Sean "Diddy" Combs sigue generando controversia; y es que, tras ser sentenciado a cuatro años de prisión por transporte con fines de prostitución, el rapero fue acusado de ingerir alcohol dentro de la prisión.

De acuerdo con información publicada por el portal TMZ, a pocos días de su traslado al penal de Fort Dix en Nueva Jersey (considerado de baja seguridad) los guardias lo habrían sorprendido con una mezcla de refresco, azúcar y manzanas, misma que al fermentarse resulta en alcohol casero.

Ahora, el representante del rapero salió en su defensa y ha calificado las acusaciones como falsas e irresponsables.

En un comunicado dirigido a la revista "People", el portavoz afirmó que el intérprete de "I'll be missing You" no ha infringido las reglas de la prisión; incluso, está trabajando en sus problemas de adicciones.

"El Sr. Combs no ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio", citó el medio.

Asimismo, explicó que los rumores son parte del entorno mediático que rodea y que estos seguirán apareciendo hasta el término de la condena, por lo que pide a los medios de comunicación no hacer caso.

"Esta es apenas su primera semana en la FCI Fort Dix y, lamentablemente, surgirán rumores durante su estancia allí. Pedimos al público y a la prensa que le concedan el beneficio de la duda, que respeten su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal y que le permitan seguir adelante en paz".

Sean "Diddy" Combs fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión. El músico, que enfrenta además demandas civiles por tráfico sexual, podría quedar en libertad en mayo del 2028.

