Sean Diddy Combs niega consumo de alcohol en prisión
El representante de Sean Diddy afirma que el rapero no ha infringido normas en prisión y se enfoca en su desarrollo personal.
CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 9 (EL UNIVERSAL).- El caso del rapero Sean "Diddy" Combs sigue generando controversia; y es que, tras ser sentenciado a cuatro años de prisión por transporte con fines de prostitución, el rapero fue acusado de ingerir alcohol dentro de la prisión.
De acuerdo con información publicada por el portal TMZ, a pocos días de su traslado al penal de Fort Dix en Nueva Jersey (considerado de baja seguridad) los guardias lo habrían sorprendido con una mezcla de refresco, azúcar y manzanas, misma que al fermentarse resulta en alcohol casero.
Ahora, el representante del rapero salió en su defensa y ha calificado las acusaciones como falsas e irresponsables.
En un comunicado dirigido a la revista "People", el portavoz afirmó que el intérprete de "I'll be missing You" no ha infringido las reglas de la prisión; incluso, está trabajando en sus problemas de adicciones.
"El Sr. Combs no ha infringido ninguna norma penitenciaria. Su sobriedad y autodisciplina son prioritarias, y las está tomando muy en serio", citó el medio.
Asimismo, explicó que los rumores son parte del entorno mediático que rodea y que estos seguirán apareciendo hasta el término de la condena, por lo que pide a los medios de comunicación no hacer caso.
"Esta es apenas su primera semana en la FCI Fort Dix y, lamentablemente, surgirán rumores durante su estancia allí. Pedimos al público y a la prensa que le concedan el beneficio de la duda, que respeten su privacidad para que pueda centrarse en su desarrollo personal y que le permitan seguir adelante en paz".
Sean "Diddy" Combs fue sentenciado en octubre a 50 meses de prisión. El músico, que enfrenta además demandas civiles por tráfico sexual, podría quedar en libertad en mayo del 2028.
