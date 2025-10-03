Sean Diddy Combs sentenciado a 4 años de prisión
El músico Sean Diddy Combs es sentenciado a 4 años y 2 meses de prisión por transportar personas con fines de prostitución
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- El músico Sean "Diddy" Combs fue sentenciado a cuatro años y dos meses de prisión por el delito de transporte con fines de prostitución.
Además, el magnate musical deberá cumplir cinco años de libertad supervisada.
Combs fue declarado culpable en julio por transportar personas a través del país con fines de prostitución, incluyendo a parejas sentimentales y trabajadores sexuales masculinos, lo cual constituye una violación a la Ley Mann, una norma federal que prohíbe estos traslados con fines sexuales.
La fiscalía había solicitado una condena de 11 años y tres meses de prisión. En contraste, la defensa argumentó que Combs ya había cumplido suficiente tiempo en la cárcel de Brooklyn desde su detención en 2024, y pidió una sentencia reducida de 14 meses, equivalente al tiempo ya cumplido.
El intérprete aún tiene derecho a apelar la sentencia, de acuerdo con medios internacionales.
Hace un mes, un jurado absolvió a "Diddy", de 55 años, de cargos más graves: conspiración de crimen organizado y tráfico sexual que lo habrían podido llevar a cadena perpetua.
