Sebastián Rulli defiende uso de IA en telenovela Mi Rival

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 10 (EL UNIVERSAL).- Tras el estreno de la telenovela "

" en

, usuarios en redes sociales comenzaron a criticar la producción debido a su polémica introducción, realizada con Inteligencia Artificial (IA).El protagonista de la historia,sobre el tema durante un encuentro con la prensa y compartió su postura sobre el uso de esta herramienta tecnológica dentro de las telenovelas."Está padre, utilizar lasque hay. Habrá a quien le guste, habrá a quien no. Yo no lo juzgo. Hay escenas dentro de la secuencia de la entrada que están muy padres y otras que no tanto, pero creo que es el principio, nadie se puede ofender, no es la historia, está muy linda, a mí", comentó el actor durante la alfombra roja de la película "Socias por accidente".Rulli tambiénsobre el trabajo de su parejaen dicha cinta; el actor externó la admiración que siente por ella, quien precisó, va a mostrar una faceta distinta a la que el público vio recientemente en proyectos como ""."Está muy contenta. Creo que la gente lo va a disfrutar mucho. También ver su, después de ser Doménica una mujer empoderada, con un carácter muy fuerte, verla ahora con gracia y con unate hace reír", confesó Rulli entre risas.Durante la conversación con los medios, el actor también aclaró elde su, quien recientemente sufrió una lesión en la rodilla durante un partido de basquetbol, lo que lo llevó a ser"Bien,, haciendotodos los días", comentó.La nueva producción protagonizada por Rulli, "", sigue la historia de(Alejandra Barros), una joven huérfana que se casa con el poderoso hacendado. Su vida cambia cuando conoce a) durante la, con quien surge una fuerteque ella intenta ignorar por su matrimonio.El destino vuelve a cruzarlos cuando Renato llega a lacomo administrador. Su presencia desata un(Ela Velden), hija de Porfirio, también se enamora de él, provocando que madre e hija se conviertan en rivales por el amor del mismo hombre.