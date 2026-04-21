Sebastián Zurita y Belinda reviven el Imperio

GUADALAJARA, Jal., abril 21 (EL UNIVVERSAL).-

casi no puede hablar de "Carlota", la serie de carácter histórico que está haciendo ahora al lado de

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

, pero está seguro que la gente va a descubrir cosas que no sabe acerca del personaje que a mediados del siglo XIX, llegó acompañando al emperador Maximiliano.En la producción el actor da vida a, unque apoyó a ambos personajes enviados por el, a fin de asentarse en el poder de México."Me he podido empapar en todo lo que he podido y siempre hayde todos, la de los que ganaron y los que perdieron.querían hacer muchas cosas para bien y no empataron (con el bando contrario), entonces estaban de alguna manera", considera"México venía recién independizado, con muchosy, en se sentido, creo la gente va a ver mucho, es una serie que se va a ver modernizada, aunque es de época", apunta."Carlota" es una producción deLatin America y que estará disponible en. Su rodaje ha tomado cuatro meses en Madrid, dirigiéndose ahora a Colombia donde estará otro par de ellos."Por eso ahora traigo cierta(risas). Ha sido un, espectacular, ya he visto cosas y creo que se va a sentir muy grande", indicaMientras("Mentiras") dará vida a la, la también mexicana("Black Panther: Wakanda por siempre") será Josefa, la descendiente de Nezahualcóyotl que fue asesora de la corte.realizará este año lade "", una iniciativa que busca acercar a cualquier persona con figuras clave de la industria, tanto internacionales como nacionales, a través de encuentros, master class y conversaciones.La edición 2026 se realizará en ladel, ya con losy abierto a todo interesado, junto a integrantes de la industria."Viene de la inquietud de generar un poco más de industria de comunidad, de poder realmente apoyar al talento local, darle herramientas y crecerlo y que sea un proyecto que entren no solo ellos, sino cualquier persona y que sea un desarrollo a nivel global", comenta"Creo que tenemos, siento que tenemos mucha competencia porque hayy siempre se los pelean los mismos, así que la idea es cómo rescatamos nuevos talentos y que, quienes ya están, se sigan nutriendo", agrega.Elcon 16 "estudiantes" y ahora ya se cuenta con capacidad para atender a 300 personas.