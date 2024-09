¿Qué trae la miniserie "Dawn" a Lifetime?

Este septiembre llega a la pantalla de Lifetime una de las producciones más esperadas del año: "Dawn", una miniserie basada en la saga literaria escrita por la autora V.C. Andrews. Con cuatro episodios que se transmitirán en dos fines de semana consecutivos, esta adaptación promete cautivar a los espectadores con su intrigante narrativa, llena de secretos familiares, giros inesperados y oscuros misterios. La miniserie se desarrollará con episodios los días 21, 22, 28 y 29 de septiembre.

Protagonizada por Brec Bassinger (conocida por "Stargirl" y "Bella and the Bulldogs") en el papel de Dawn Longchamp, la trama sigue a una joven que descubre una impactante verdad sobre su origen: fue secuestrada al nacer y criada por una familia que no es la suya. Esta revelación la lleva a enfrentarse a su familia biológica, los Cutler, un clan poderoso que controla un exitoso hotel y guarda oscuros secretos que transformarán para siempre la vida de esta niña.

La ganadora del Emmy Donna Mills da vida a la abuela Lillian Cutler, una mujer implacable y manipuladora que se convierte en la principal antagonista. Lillian oculta terribles secretos sobre el secuestro de su nieta y usa crueles castigos para mantener el control sobre la familia.

Por su parte, Fran Drescher, conocida por su icónico papel en "The Nanny", interpreta a Agnes Morris, directora de la escuela de artes escénicas donde Dawn intenta rehacer su vida y perseguir sus sueños, mientras que Jesse Metcalfe ("Desperate Housewives") encarna a Ormand Longchamp, el padre adoptivo de Dawn, quien la secuestró cuando era solo una bebé. Metcalfe ha descrito su papel como un "giro emocionante" en su carrera, alejándose de los personajes de galán a los que el público está acostumbrado.

Metcalfe compartió en un encuentro con los medios su experiencia al interpretar a un personaje más maduro, inspirado en su propio abuelo, y cómo este papel marca un nuevo capítulo en su trayectoria como actor: "Fue una oportunidad única para salir de los estereotipos en los que a menudo me encasillan", comentó. "Dawn es una historia profunda, y formar parte de la obra de V.C. Andrews es un verdadero honor".

De la literatura a la televisión

La saga Dawn Cutler está compuesta por cuatro novelas: "Aurora", "Secretos del Amanecer", "Hija del Crepúsculo" y "Susurros de Medianoche". Cada episodio de la miniserie adapta una de estas novelas, explorando los aspectos más oscuros y retorcidos de las familias Cutler y Longchamp. La narrativa combina drama, misterio y suspenso, elementos que han sido característicos en las adaptaciones de las obras de V.C. Andrews, como las exitosas miniseries "Flores en el ático" y su precuela "Flores en el ático: El origen".

Por su parte, Donna Mills destacó la importancia de trabajar en una serie que da voz y protagonismo a las mujeres: "Me encanta trabajar con Lifetime porque sus historias empoderan a las mujeres. En tiempos pasados, era difícil para una mujer llevar adelante una serie, pero Lifetime ha cambiado eso", aseguró.

Jesse Metcalfe también elogió la valentía del canal al abordar temas oscuros y complejos, como los secretos familiares y las dinámicas de poder. "Me encanta cómo Lifetime no rehúye los temas tabú, y Dawn es un ejemplo perfecto de eso", afirmó Metcalfe. "La trama gira en torno a mujeres fuertes que enfrentan desafíos enormes, y eso es lo que hace que la audiencia se enganche".

Desde el descubrimiento de su verdadero origen hasta su lucha por adaptarse a la poderosa familia Cutler, Dawn deberá enfrentarse a traiciones, manipulaciones y oscuros secretos que amenazan con destruirla. Sin embargo, a lo largo de su viaje, Dawn también encuentra su fuerza y su identidad.