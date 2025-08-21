logo pulso
Selena Gómez lanza set de maquillaje en colaboración con Tajín

Conoce la edición limitada de maquillaje que combina la belleza de Selena Gómez con el sabor de Tajín

Por El Universal

Agosto 21, 2025 02:42 p.m.
CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La cantante y actriz Selena Gómez anunció a través de Instagram una colaboración bastante picante, entre su marca de maquillaje y uno de los condimentos en polvo que suele ser usado por millones de personas.

La mañana de este jueves, Gómez, quién es una de las personas más seguidas en la red social, anunció que su marca Rare Beauty tiene una colaboración con Tajín, uno de los condimentos favoritos de muchos por su sabor tanto ácido, salado y picante.

La publicación se compartió hace poco más de tres horas, y rápidamente llamó la atención de miles de personas, cuenta con más de 700 mil likes y más de 3 mil reposteos.

"Rare Beauty" es una marca de maquillaje fundada por Selena en 2019, está inspirada en su tercer álbum de estudio "Rare" y es una de las marcas más frecuentadas entre miles de mujeres.

El resultado de tan curiosa colaboración es un set que incluye dos productos en tamaño completo: un Soft Pinch Liquid Blush en Chamoy, un rubor líquido en tono rojo marrón profundo y Positive Light Luminizing Lip Gloss en Clásico, un gloss terracota intenso con destellos dorados.

La colaboración es edición limitada, por lo que sí quieres comprar uno antes de se agoten, deberás hacerlo ya sea en la página de Sephora, Sephora México o Rare Beauty, con un costo de 730 pesos.

