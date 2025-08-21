logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Fotogalería

¡OTRO AÑO RADIANTE Y FELIZ!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Camerino

quinta TEMPORADA de ‘EMILY IN PARIS’, EN NETFLIX

Por EFE

Agosto 21, 2025 03:00 a.m.
A
quinta TEMPORADA de ‘EMILY IN PARIS’, EN NETFLIX

La quinta temporada de ‘Emily in Paris’, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, se estrenará el próximo 18 de diciembre, anunció este miércoles el gigante del entretenimiento.

La plataforma de contenidos en línea acompañó el anuncio del estreno de una de las series más populares con varias fotografías del rodaje, donde puede verse a Collins, en su papel de la ejecutiva de marketing estadounidense Emily Cooper, viajando por la ciudad italiana de Venecia.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (interpretado por Eugenio Franceschini), su nuevo interés amoroso que se inició en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de esta quinta entrega, que por primera vez salió de París para rodarse en Italia.

La nueva entrega contará, además, con el regreso de casi todo el elenco principal, incluidos Philippine Leroy-Beaulieu (Sylvie Grateau), Ashley Park (Mindy Chen), Lucas Bravo (el chef Gabriel), Samuel Arnold (Julien), Bruno Gouery (Luc) y Lucien Laviscount (el británico Alfie), entre otros. 

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

DADDY YANKEE VUELVE A LA MÚSICA
DADDY YANKEE VUELVE A LA MÚSICA

DADDY YANKEE VUELVE A LA MÚSICA

SLP

EFE

quinta TEMPORADA de ‘EMILY IN PARIS’, EN NETFLIX
quinta TEMPORADA de ‘EMILY IN PARIS’, EN NETFLIX

quinta TEMPORADA de ‘EMILY IN PARIS’, EN NETFLIX

SLP

EFE

CONQUISTA AMÉRICA
CONQUISTA AMÉRICA

CONQUISTA AMÉRICA

SLP

EFE

CON 51 CONCIERTOS CON TODAS LAS ENTRADAS AGOTADAS DE SU GIRA MUNDIAL ‘LAS MUJERES YA NO LLORAN’, SUMAN MÁS DE 2,5 MILLONES DE BOLETOS VENDIDOS Y SE CONSOLIDA COMO EL TOUR LATINO MÁS GRANDE DE 2025

KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA
KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA

KENIA OS LE DA UN BESO A PESO PLUMA

SLP

El Universal