Selena Gomez comparte su pasión por la cocina en Max

Selena Gomez está de moda, no sólo en cine ante el próximo estreno de la cinta "Emilia Pérez", en la que lleva uno de los roles estelares, también en televisión tiene presencia, pues está de estreno en Max con: "Selena + chef: home for the holidays", serie en la que la cantante y actriz da muestra de que uno de sus placeres es meterse a la cocina.

Selena es inquieta, por ello pone a prueba su talento culinario acompañada de cuatro reconocidos chefs en Estados Unidos, crea y perfecciona algunas de las preparaciones más solicitadas en la temporada de fin de año.

Los cocineros con los que la estrella de la música comparte set y recetas son: Alex Guarnaschelli, toda una personalidad de la cocina en Nueva York, y Michael Symon, una estrella de los programas y concursos culinarios producidos para televisión.

También Claudette Zepeda, una de las presencias más influyentes de la actualidad en el mundo culinario, ya que ha contribuido a redefinir la cocina mexicana en Estados Unidos. Con ella, Selena realiza un menú mexicano que promete se antojará.

Y por último, Eric Adjepong, otra personalidad de las emisiones y realitys de cocina, lo mismo como participante que como presentador, además de ser autor y creador de una línea de utensilios para las cocinas que lleva su nombre.

Junto a estas celebridades, la estrella y emprendedora deja ver de qué está hecha y confirma que tiene talento para crear olores, sabores y texturas que cautiven al paladar de amigos y familia.

Dónde ver: Max