Sergio Mayer regresa a San Lázaro y ofrece disculpas públicas

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 18 (EL UNIVERSAL).- Sergio Mayer retomó sus actividades en el Palacio de San Lázaro. La mañana de este miércoles, el exGaribaldi regresó a la Cámara de diputados, lugar del que se ausentó por poco más de tres semanas para participar en la sexta temporada de "La casa de los famosos" de Telemundo.

Regreso polémico de Sergio Mayer a la Cámara de Diputados

Durante su regreso, el diputado federal pidió disculpas públicas por el escándalo que generó su separarse temporalmente del cargo para aparecer en televisión, decisión que, reconoció, no fue políticamente correcta, aunque sí legal.

Sin embargo, horas antes estuvo bromeando con sus seguidores en redes sociales sobre su polémico retorno a la vida política y la manera en la que sería recibido.

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A través de sus historias en Instagram, Mayer compartió un video desde San Lázaro en el que se pueden apreciar los preparativos para una ceremonia, misma que el actor aseguró era por su presencia.

"Miren nada más qué belleza, este es el recibimiento que me van a dar el día de hoy. Al rato les voy a enseñar todo el evento protocolario que va a haber aquí, así que gracias por el recibimiento", dijo entre risas.

El evento, en realidad, se trató del izamiento de Bandera por el aniversario de la Escuela Militar de Medicina, al que también asistieron algunos soldados y cadetes.

Proceso interno y suspensión de derechos partidistas en Morena

Sergio Mayer se convirtió en tendencia el pasado 17 de febrero, cuando ingresó, de manera sorpresiva, a "La casa de los famosos". Esa misma noche, se dio a conocer que el también productor había solicitado una licencia indefinida para ausentarse del curul.

"En votación económica, el Pleno aprobó la licencia por tiempo indefinido solicitada por el diputado Sergio Mayer Bretón (Morena-Cuarta Circunscripción), a partir de este martes 17 de febrero", se leía en un comunicado en la página oficial.

El caso escaló cuando Morena, partido al que estaba afiliado, inició un proceso en su contra a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia por presuntamente haber faltado a los estatutos internos.

La investigación contra Mayer continúa, mientras, se han suspendido sus derechos partidistas.