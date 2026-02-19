Sergio Mayer reza antes de entrar a "La casa de los famosos"
El video de la oración de Sergio Mayer fue compartido en sus redes sociales minutos antes de entrar al reality.
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).-Sergio Mayer está en medio de la polémica
tras su entrada a "La casa de los famosos" Telemundo; en las redes del actor y diputado, se compartió un video minutos antes de que entrara al reality, en él aparece orando y pidiéndole a Dios para que no lo desampara en este proyecto.
Mayer, quien ya estuvo en el pasado en "Big Brother" y "La casa de los famosos México", se une a este proyecto en el que alterna con varios personajes de redes sociales como Kunno, así como famosos de la televisión como Laura Zapata y Laura Flores.
Sergio, diputado morenista que solicitó licencia para participar en un reality show, ha presentado cinco iniciativas desde que asumió el cargo, en septiembre del 2024.
De éstas, sólo tres iniciativas son analizadas por comisiones de la Cámara de Diputados, para dictaminar si son viables las modificaciones legales que propuso Mayer Bretón, ya que de las otras dos, una fue retirada y otra desechada.
Mayer ha sido cuestionado por lo que muchos califican como "mediocre actuación como senador", y peor ahora tras darse a conocer que estará dentro del reality, donde pretende ser ganador.
Sergio Mayer compartió una oración que hizo frente a la cámara de un celular pidiéndole a Dios para que lo ayude a librar bien este nuevo proyecto, para que no lastime a nadie dentro de La Casa y que su familia se sienta orgulloso de él.
"Señor, en nombre de tu hijo Jesucristo te pido em acompañes en esta travesía, dame la inteligencia, la tolerancia para conectar mis ideas, mi trabajo, mis principios de no lastimar a nadie, salir adelante de este maravilloso proyecto y que mi familia se sienta orgullosa. Te lo pido señor", expresa hincado y con las manos enlazadas.
Mayer también pidió por su familia que lo espera afuera, y reitera su agradecimiento por tener esta nueva oportunidad.
"Si acepté este proyecto es porque voy de la mano contigo; cuida a mi familia. Gracias por la bendición de tener trabajo y de tener la oportunidad de estar en este maravilloso proyecto Señor, no me dejes solo en ningún momento; en nombre de tu hijo Jesucristo, Amén".
