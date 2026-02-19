Liga MX: Horario y canales para ver la J7 del Clausura 2026
Pumas, tercero en la tabla, buscará mantener su posición ante Monterrey en un partido transmitido por TUDN y Canal 5.
A
CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- En laJornada 7 del torneo Clausura 2026
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
, el balompié mexicano tendrá acción con nueve partidos que se disputarán a lo largo de este fin de semana, de los cuales cinco se transmitirán por televisión abierta.
Los rojiblancos de Chivas, líderes en la tabla general del certamen, visitarán a los celestes de Cruz Azul en la cancha del Estadio Cuauhtémoc con la meta de salir ilesos y proteger su carácter invicto. Un escenario similar para Pumas que, desde el tercer lugar del torneo, jugará contra Monterrey en el Estadio Olímpico Universitario.
En la otra cara de la moneda, el bicampeón Toluca se enfrentará a Necaxa. Mientras que, por su parte, América buscará sumar tres puntos ante Puebla.
¿A qué hora y por dónde se podrán ver los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2026?
Viernes, 20 de febrero
Tigres vs Pachuca | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One, FOX y Azteca 7.
Puebla vs América | 21:06 horas | Transmisión por la señal de FOX One y Azteca 7.
*Horarios en tiempo del centro de México.
Sábado, 21 de febrero
Atlas vs Atlético de San Luis | 17:00 horas | Transmisión por la señal de ViX Premium.
León vs Santos Laguna | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One.
Necaxa vs Toluca | 19:00 horas | Transmisión por la señal de Claro Sports, Claro Sports YouTube, Pluto TV y Azteca 7.
Cruz Azul vs Chivas | 21:05 horas | Transmisión por la señal de TUDN, Vix Premium y Canal 5.
Tijuana vs Mazatlán | 23:10 horas | Transmisión por la señal de FOX One.
*Horarios en tiempo del centro de México.
Domingo, 22 de febrero
Pumas vs Monterrey | 17:00 horas | Transmisión por la señal de TUDN, ViX Premium y Canal 5.
Querétaro vs Juárez | 19:00 horas | Transmisión por la señal de FOX One.
*Horarios en tiempo del centro de México.
no te pierdas estas noticias
Liga MX: Horario y canales para ver la J7 del Clausura 2026
SLP
El Universal
Pumas, tercero en la tabla, buscará mantener su posición ante Monterrey en un partido transmitido por TUDN y Canal 5.
Arsenal empata ante los Wolves
SLP
AP
Deja escapar ventaja de dos goles y aumenta opciones de título del City